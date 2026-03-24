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Sci alpino, Hans Grahl-Madsen vince il gigante delle Finali di Coppa Europa. Seppi 5°, Kastlunger 8°
Hans Grahl-Madsen si è aggiudicato il gigante maschile valevole per le Finali di Coppa Europa di sci alpino 2026 in corso di svolgimento a Schladming (Austria). Sulla celebre pista “Planai” il norvegese ha dominato la gara con il tempo complessivo di 2:21.70 con un margine di vantaggio di ben 94 centesimi sul francese Guerlain Favre, mentre completa il podio il norvegese Halvor Hilde Gunleiksrud a 95 centesimi.
Quarta posizione per il suo connazionale Theodor Braekken a 1.01, quinta per il nostro Davide Leonardo Seppi a 1.17, mentre è sesto il francese Diego Orecchioni a 1.35. Settimo lo svizzero Fadri Janutin a 1.38, ottavo Tobias Kastlunger a 1.40, nono il francese Loevan Parand a 1.70, mentre completa la top10 l’austriaco Noel Zwischenbrugger a 1.72.
Gli altri italiani: Stefano Pizzato chiude in 12a posizione a 2.05, quindi 16° Hannes Zingerle a 2.53, mentre chiude 28° Simon Maurberger a 4.25.