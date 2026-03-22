Manuel Tranninger vince il SuperG delle Finali di Coppa Europa. Gli azzurri nelle retrovie

L’Italia non riesce a recitare un ruolo da protagonista nel SuperG maschile delle finali di Coppa Europa, gara disputata a Saalbach. Manuel Tranninger si aggiudica con merito il successo finale mentre gli azzurri terminano nelle retrovie e devono accontentarsi delle posizioni di rincalzo.

L’austriaco, sceso con il pettorale numero tre, chiude la sua performance con il tempo di 1’16”69 e stabilisce il miglior tempo davanti allo svizzero Lenz Haechler, staccato di 37 centesimi rispetto al vincitore. Conquista la terza posizione, il francese Adrien Fresquet che accusa un ritardo di +0.47.

Si ferma ai piedi del podio il norvegese Tollef Haugen che chiude quarto con +0.48 dal vincitore e un solo centesimo dalla terza piazza. Conclude in quinta posizione lo svizzero Lars Roesti, a +0.70 dalla testa della gara, e precede di quattro centesimi il connazionale Arnaud Boisset, sesto.

Settima posizione per l’austriaco Felix Hacker, staccato di 78 centesimi, mentre il norvegese Simen Sellaeg è ottavo con +0.85. Completano la Top10 altri due svizzeri: Gael Zulauf è nono con +0.86 e precede di soli due centesimi il connazionale Eric Wyler, decimo a +0.88.

Max Perathoner, il migliore degli azzurri, è diciottesimo con un distacco di +1.29, mentre Gregorio Bernardi conclude in ventitreesima posizione con +1.81. Termina fuori dai trenta Marco Abbruzzese, trentaquattresimo a + 2.50. Non finiscono la loro gara Emanuel Lamp e Leonardo Rigamonti.