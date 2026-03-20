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Sci alpino Stefanie Grob vince la discesa delle Finali di Coppa Europa. Tutte fuori dalla top10 le azzurre

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36 secondi fa

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Stefanie Grob si è aggiudicata la discesa femminile valevole per le Finali di Coppa Europa 2026. Sulla pista di Saalbach-Hinterglemm (Austria) la svizzera ha dominato la scena chiudendo con 23 centesimi di vantaggio sull’austriaca Lisa Grill, mentre completa il podio la sorprendente statunitense Haley Cutler a 36.

Quarta posizione per l’austriaca Anna Schilcher a 41 centesimi, quinta per la tedesca Fabiana Dorigo a 49 mentre è sesta la francese Garance Meyer a 52. Settima la svizzera Jasmin Mathis a 54, ottava l’austriaca Nadine Fest a 69, mentre è nona la svizzera Elena Sanna Stucki a 78. Completa la top10 l’austriaca Vanessa Nussbaumer a 1.08.

Tutte fuori dalle prime 10 le azzurre. Sara Thaler centra l’undicesima posizione a 1.12 dalla vetta, quindi 19a Ilaria Ghisalberti a 1.44 davanti a Ludovica Righi a 1.53. 24a Sara Allemand a 1.88, quindi 30a Federica Lani a 2.32 davanti ad Alice Calaba a 2.34.

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