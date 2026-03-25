Sci alpino, Valleriani vince l’ultimo slalom di Coppa Europa. Dominio azzurro nella classifica di specialità

Una delle stagioni più azzurre di sempre non poteva che chiudersi con una vittoria dell’Italia. L’ennesimo capolavoro stagione della squadra italiana nella Coppa Europa femminile arriva dallo slalom di Schladming, con il successo di Giulia Valleriani, che ha ottenuto così il suo secondo successo della carriera nel circuito continentale.

La ventunenne laziale era già in testa dopo la prima manche e ha confermato la sua leadership anche nella seconda, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Infatti al secondo posto ha concluso l’austriaca Natalie Falch, che ha accusato un ritardo di ben 97 centesimi dall’azzurra. Sul podio ci sale anche un’altra austriaca, Leonie Raich, il cui distacco sale già sopra il secondo (+1.25).

Alice Pazzaglia aveva già festeggiato la conquista della Coppa Europa e oggi ha concluso al quarto posto (+1.57), rimontando comunque tre posizioni nella seconda manche. Dietro all’azzurra hanno concluso le svizzere Janine Maechler (+1.61) e Aline Hoepli (+1.72), oltre alla finlandese Rosa Pohjolainen (+1.77). Ottava Beatrice Sola (+1.95), scivolata indietro di due posizioni rispetto a metà gara, mentre completano la Top-10 la svedese Bianca Bakke Westhoff (+2.00) e la francese Annabel Jallat (+2.17).

Tredicesima posizione per Celina Haller (+2.64), mentre dal sedicesimo al diciottesimo posto ci sono le altre azzurre: Maria Sole Antonini (+2.78), Laura Steinmair (+2.87) e Tatum Bieler (+2.94).

Alice Pazzaglia aveva già vinto anche la coppa di slalom con 550 punti, ma al secondo posto, proprio grazie a questa vittoria, ha chiuso Giulia Valleriani (450), che così si è garantita il posto fisso in Coppa del Mondo. Pazzaglia ha dominato la classifica generale, imponendosi con 936 punti davanti alla svizzera Stefanie Grob (792) e alla tedesca Fabiana Dorigo (590).