Sci alpino, Saccardi esce e perde la coppa di slalom in Coppa Europa. Ultima vittoria a Zenhaeusern

Sfuma il sogno di Tommaso Saccardi di conquista la coppa di slalom in Coppa Europa. L’azzurro è purtroppo uscito nella prima manche e ha lasciato così spazio ai suoi rivali per la sfera di cristallo. A trionfare nell’ultimo slalom della stagione è lo svizzero Ramon Zenhaeusern, ma a fare festa è soprattutto il francese Hugo Desgrippes, che termina al secondo posto a 49 centesimi, ma con questo risultato riesce a portarsi a casa la coppa di slalom.

Sul podio ci sale anche l’austriaco Adrian Pertl (+0.90), che ha rimontato tredici posizioni. Quarto posto, invece, per il croato Tvrtko Ljutic (+1.05), che ha recuperato addirittura diciotto posizioni rispetto a metà gara. Quinto il norvegese Elias Hartford Kvael (+1.45), che ha preceduto il croato Istok Rodes (+1.58).

Il migliore degli azzurri è stato Matteo Canins, che ha terminato al settimo posto (+1.65). Ottavo il norvegese Mikkel Remsoey (+1.73), mentre hanno completato la Top-10 il tedesco Anton Tremmel (+1.87) e lo svedese Gustav Wissting (+1.95). Undicesimo Simon Maurberger (+2.07), sedicesimo Stefano Pizzato (+2.67) e ventunesimo Alessandro Pizio (+2.96).

Il francese Hugo Desgrippes vince dunque la coppa di slalom, imponendosi in classifica con 430 punti davanti al connazionale Auguste Aulnette (374), che oggi ha terminato solo quindicesimo. Al terzo posto, invece, si è classificato Tommaso Saccardi, che ha chiuso con 370 punti.