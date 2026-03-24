Sci alpino, Alice Pazzaglia si ferma nel gigante delle Finali di Coppa Europa ma conquista la classifica generale

Sue Piller si è aggiudicata il gigante valevole per le Finali di Coppa Europa di sci alpino femminile 2026 in corso di svolgimento a Schladming (Austria) mentre Alice Pazzaglia ha deciso di non prendere il via nella seconda manche (era 32a a metà gara con oltre 5 secondi di ritardo dopo un pesante errore): l’azzurra vanta 94 punti di vantaggio in classifica generale su Stefanie Grob, la quale però non è iscritta allo slalom di domani, e così l’italiana può già festeggiare la vittoria assoluta.

Sulla celebre pista “Planai” il successo è andato alla svizzera Sue Piller che ha chiuso con il tempo complessivo di 2:32.91 con 30 centesimi sulla svedese Sophie Nyberg mentre completa il podio la svizzera Dania Allenbach a 96 centesimi. Quarta posizione per la sua connazionale Shaienne Zehnder a 1.45 mentre in quinta troviamo la prima delle azzurre, Ilaria Ghisalberti, con un distacco di 1.61.

Sesta posizione per l’austriaca Elena Riederer a 2.02 dalla vetta, settima per la svizzera Janine Maechler a 2.27, mentre è ottava la nostra Sophie Mathiou a 2.35. Nona la svizzera Simone Wild a 2.43 subito davanti alla connazionale Stefanie Grob che completa la top10. Chiude in 13a posizione Laura Steinmair a 2.77 da Piller.