Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sci AlpinoSport Invernali

Sci alpino, Alice Pazzaglia si ferma nel gigante delle Finali di Coppa Europa ma conquista la classifica generale

Pubblicato

56 minuti fa

il

Per approfondire:
Alice Pazzaglia / FISI Pentaphoto

Sue Piller si è aggiudicata il gigante valevole per le Finali di Coppa Europa di sci alpino femminile 2026 in corso di svolgimento a Schladming (Austria) mentre Alice Pazzaglia ha deciso di non prendere il via nella seconda manche (era 32a a metà gara con oltre 5 secondi di ritardo dopo un pesante errore): l’azzurra vanta 94 punti di vantaggio in classifica generale su Stefanie Grob, la quale però non è iscritta allo slalom di domani, e così l’italiana può già festeggiare la vittoria assoluta.

Sulla celebre pista “Planai” il successo è andato alla svizzera Sue Piller che ha chiuso con il tempo complessivo di 2:32.91 con 30 centesimi sulla svedese Sophie Nyberg mentre completa il podio la svizzera Dania Allenbach a 96 centesimi. Quarta posizione per la sua connazionale Shaienne Zehnder a 1.45 mentre in quinta troviamo la prima delle azzurre, Ilaria Ghisalberti, con un distacco di 1.61.

Sesta posizione per l’austriaca Elena Riederer a 2.02 dalla vetta, settima per la svizzera Janine Maechler a 2.27, mentre è ottava la nostra Sophie Mathiou a 2.35. Nona la svizzera Simone Wild a 2.43 subito davanti alla connazionale Stefanie Grob che completa la top10. Chiude in 13a posizione Laura Steinmair a 2.77 da Piller.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità