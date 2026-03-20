Sci alpino, dominio svizzero nella discesa delle Finali di Coppa Europa. Perathoner 4° davanti ad Abbruzzese

Dominio svizzero assoluto nella discesa maschile valevole per le Finali di Coppa Europa 2026 di sci alpino. Sulla pista di Saalbach-Hinterglemm (Austria), infatti, i rosso-crociati hanno monopolizzato tutto il podio della gara e, complessivamente, hanno piazzato 7 rappresentanti nella top10. Gli unici due non elvetici sono italiani, i nostri Max Perathoner e Marco Abbruzzese.

La discesa ha visto il successo di Sandro Manser con il tempo di 1:19.15 con un margine di vantaggio di appena 9 centesimi sul connazionale Lenz Haechler, sempre più primo ed in fuga nella classifica generale, quindi terzo Philipp Kaelin a 18 a completare il podio.

Quarta posizione per il nostro Max Perathoner a 29 centesimi, con uno solo di vantaggio su Marco Abbruzzese. Sesto lo svizzero Arnaud Boisset a 34 a braccetto con i connazionali Delio Kunz e Loic Chable. Nono l’austriaco Manuel Traninger, mentre completa la top10 l’ennesimo svizzero, Livio Hiltbrand a 43.

Gli altri italiani: Gregorio Bernardi chiude in 11a posizione a 46 centesimi dalla vetta, quindi 23° Emanuel Lamp a 1.20 mentre Leonardo Rigamonti chiude a 2.02 oltre la quarantesima posizione.