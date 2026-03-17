Alice Pazzaglia pronta per vincere la Coppa Europa generale! Festa pronta in Austria. E il precedente di Franzoni…

Alice Pazzaglia svetta in testa alla classifica generale della Coppa Europa di sci alpino con 886 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 300 lunghezze nei confronti della svizzera Stefanie Grob, 359 su Sara Allemand e 390 sull’altra elvetica Hanine Maechler quando al termine della stagione mancano all’appello soltanto le Finali, previste tra Saalbach (prove veloci) e Schladming (discipline tecniche) dal 20 al 25 marzo.

Con quattro gare ancora in programma (una per specialità in Austria: discesa libera, superG, gigante, slalom), la 23enne pisana è ormai a un passo dal conquistare il trofeo nel circuito continentale, inferiore per importanza soltanto alla Coppa del Mondo. Sul piatto restano 400 punti e ormai la missione è compiuta per la nostra portacolori, indubbiamente un prospetto molto interessante per il prossimo futuro e prossima a sbarcare stabilmente nel massimo circuito internazionale itinerante.

Nel corso di questa stagione, Alice Pazzaglia ha vinto tre gare in Coppa Europa (il gigante di Mayrhofen e due slalom a Chamonix) ed è salita sul podio in sette occasioni (tre successi, due secondi posti, due terze piazze), disputando anche sette gare in Coppa del Modno. L’azzurra ha già messo le mani sulla coppa di slalom (500 punti contro i 364 della svizzera Maechler) e nei prossimi giorni pregusta la festa per il trofeo generale, succedendo nell’albo d’oro all’austriaca Nadine Fest.

Vincere la Coppa Europa di sci alpino è fatto tutt’altro che banale alle nostre latitudini: l’ultima italiana a riuscirci fu Lisa Magdalena Agerer nel 2012, in precedenza ci erano riuscite Lara Magoni (1992) ed Elena Matous (1974). Tra gli uomini l’ultimo ruggito tricolore porta la firma di Giovanni Franzoni, che alzò al cielo il trofeo nel 2022 e quattro anno dopo è esploso conquistando la medaglia d’argento in discesa libera alle Olimpiadi e vincendo la discesa di Kitzbuehel.