Splendido podio di Emilia Mondinelli nello slalom di Coppa Europa vinto da Anna Swenn Larsson
Si chiude con lo splendido podio conquistato da Emilia Mondinelli lo slalom di Coppa Europa di sci alpino disputato sulle nevi di Sundsvall – Nolby. La svedese Anna Swenn Larsson conquista la vittoria davanti all’azzurra. L’Italia chiude con quattro sciatrici tra le prime dieci.
Anna Swenn Larsson, già in testa al termine della prima manche, chiude la sua gara con il tempo di 1:37.29. La sciatrice scandinava precede Emilia Mondinelli di 61 centesimi. L’azzurra, dopo aver accusato sei decimi nella prima run, gareggia alla pari con la rivale nella seconda e perde un solo centesimo. Completa il podio la svizzera Selina Egloff, terza a 0.73.
Termina la sua prova in quarta posizione l’austriaca Natalie Falch, staccata di +0.78 dalla vetta, mentre chiudono al quinto posto, a pari merito, la svedese Moa Bostroem Mussener e la leader della classifica generale Alice Pazzaglia, il loro ritardo dalla vincitrice è di 0.84.
Taglia il traguardo in settima posizione la svizzera Aline Hoepli che accusa un distacco di 0.92. Giulia Valleriani perde una posizione rispetto alla prima discesa ed è ottava a 0.99 dalla svedese. Nona posizione, a pari merito, per Beatrice Sola e la svizzera Janine Maechler con oltre un secondo di ritardo. Tutte fuori dalle prime trenta le altre azzurre.