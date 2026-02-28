Sci AlpinoSport Invernali
Sci alpino, Alice Pazzaglia a podio nello slalom di Sundsvall/Nolby di Coppa Europa
Anna Swenn Larsonn è profeta in patria dato che ha vinto il secondo slalom di Sundsvall/Nolby (Svezia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Arrivano però buone notizie anche per i colori azzurri con un nuovo podio per le nostre portacolori.
Sulla pista scandinava la svedese ha chiuso con il tempo complessivo di 1:32.89 con un margine di vantaggio di 22 centesimi sulla svizzera Janine Maechler mentre completa il podio la nostra Alice Pazzaglia a 61.
Quarta posizione per la svizzera Aline Hoepli a 91, mentre in quinta troviamo un’altra padrona di casa, Moa Bosstrom Mussener a 96. Sesta la statunitense Liv Moritz a 1.13, mentre è settima la svizzera Selina Egloff a 1.15. Ottava posizione per la austriaca Nina Rastner a 1.25, nona per la norvegese Mariel Kufaas a 1.28, mentre completa la top10 la svizzera Nicole Good a 1.63.
Lontane le altre italiane: 19a Beatrice Sola a 2.33, quindi 23a Tatum Bieler a 2.75.