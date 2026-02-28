Sci AlpinoSport Invernali
Sci alpino, Lenz Haechler vince il superG di Oppdal di Coppa Europa. Lontani gli italiani
Lenz Haechler ha vinto il superG di Oppdal (Norvegia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. Sulla pista scandinava l’elvetico ha centrato il successo con il tempo di 1:04.93 con appena 8 centesimi di vantaggio sul francese Pablo Banfi, mentre completa il podio un altro svizzero, Delio Kunz, che chiude a 53 centesimi dalla vetta, dopo essere sceso con il pettorale numero 26.
Quarta posizione per un altro transalpino, Adrien Fresquet, che si ferma a 10 centesimi dal podio ed a 63 dalla vetta, mentre in quinta posizione troviamo il padrone di casa Vetle Fjellstad Foss a 81 centesimi. Sesta posizione per un altro elvetico, Philipp Kaelin a 85 centesimi, quindi settimo l’austriaco Manuel Traninger a 92.
Chiude in ottava posizione l’ennesimo elvetico, Loic Chable, con un distacco di 94 centesimi da Haechler, quindi nono il francese Thomas Chaix a 1.03, mentre completa la top10 lo svizzero Gabin Janet a 1.05. Il primo degli italiani è Gregorio Bernardi che chiude in 21a posizione a 1.48, quindi lontani tutti gli altri. Leonardo Rigamonti si ferma a 2.33, Emanuel Lamp a 2.75, mentre Pietro Broglio è a 2.97 quindi Luca Ruffinoni a 3.00 con Gian Maria Illariuzzi a 3.55.