Rugby, i convocati dell’Italia per il match del Sei Nazioni in Galles: 36 azzurri al lavoro

L’Italia si appresta a chiudere il Sei Nazioni 2026 di rugby con la trasferta in Galles: nella quinta giornata gli azzurri sfideranno i padroni di casa a Cardiff sabato 14 marzo alle ore 17.40 italiane. Il CT azzurro ha diramato l’elenco dei convocati per il match.

Rientra in gruppo Marco Riccioni, pilone con 36 caps in azzurro all’attivo, mentre sarà presente al raduno come invitato anche la seconda linea delle Zebre, Matteo Canali, che ha collezionato 2 presenze con l’Italia. Allo stesso tempo, però, si allunga anche l’elenco degli indisponibili.

Simone Ferrari, infatti, uscito al 51′ della partita con l’Inghilterra, ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale e dunque non sarà disponibile per il match contro il Galles. L’azzurro tornerà al Benetton, dove procederà con il percorso di recupero dall’infortunio.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 62 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma 7 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 23 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 25 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 9 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 40 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 62 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 12 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 71 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 18 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 53 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

David ODIASE (Zebre Parma, 5 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 42 caps)

Mediani di mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 24 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 23 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 88 caps)

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 53 caps)

Centri

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Juan Ignacio BREX (Toulon, 51 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 21 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 38 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 9 caps)

Ali/Estremi

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 46 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 13 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)

Invitato

Matteo CANALI (Zebre Parma, 2 caps)

Atleti non considerati per infortunio/in fase di recupero:

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)