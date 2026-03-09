Rugby Seven Maschile: a Vancouver arriva il tris del Sudafrica

Si confermano protagonisti assoluti della stagione i Blitzboks sudafricani, che a Vancouver hanno conquistato il loro terzo titolo nell’HSBC SVNS Series, dopo i successi di Perth e Cape Town. La squadra ha chiuso imbattuta il weekend, imponendosi in finale con un netto 38-12 su una sorprendente Spagna, dimostrando di aver trovato la giusta continuità nonostante le sei modifiche apportate rispetto al torneo di Perth.

Nella fase a gironi solo il Sudafrica chiude la prima giornata imbattuto, dominando dunque la pool A e precedendo a sorpresa la Spagna, che strappa un clamoroso biglietto per le semifinali. Esclusa di lusso la Nuova Zelanda, così come la Gran Bretagna. Più equilibrato il gruppo B, dove alla fine si impongono le Fiji che precedono l’Australia, mentre restano fuori dalla lotta al titolo Francia e Argentina.

Il cammino verso la finale non è stato privo di emozioni. I Blitzbokke hanno dovuto sudare per superare l’Australia in semifinale, con una vittoria sofferta per 19-12 grazie a una meta decisiva di Selvyn Davids negli ultimi minuti. Dall’altra parte, la Spagna ha sorpreso tutti battendo Fiji 24-17 e conquistando così solo la quinta vittoria di sempre contro i campioni del Pacifico, guadagnandosi per la prima volta un posto in finale a Vancouver. Nella finale, però, la superiorità sudafricana è stata netta, con mete di Ryan Oosthuizen, Sebastiaan Jobb, Shilton van Wyk e Gino Cupido a determinare la larga vittoria per 38-12.

Con questo successo, Sudafrica e Fiji si ritrovano al comando della classifica generale della serie, appaiate nei punti, ma con i fijiani leggermente avanti grazie a un maggior numero di match point accumulati. Intanto, Fiji continua a sorprendere, conquistando il podio in tutti e cinque i tornei stagionali, mentre l’Argentina, pur partendo male, riesce a risalire fino al quinto posto.