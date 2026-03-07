L’Italia ha battuto tutte le grandi del rugby mondiale…tranne una. L’ultimo tassello mancante

Sabato 11 luglio, a Wellington, per la precisione allo Sky Stadium, si giocherà Nuova Zelanda-Italia di rugby, match valido per il Nations Championship 2026: la nuova manifestazione che metterà di fronte le formazioni dell’emisfero boreale contro le selezioni di quello australe.

Dopo l’odierna vittoria contro l’Inghilterra, infatti, la Nuova Zelanda resta l’unica squadra tra le big della palla ovale mondiale che non è stata ancora battuta nella storia dagli azzurri: se il successo con gli inglesi è arrivato dopo 32 sconfitte consecutive, contro gli All Blacks finora l’Italia ha giocato solo 17 volte.

L’Australia è caduta 2 volte con gli azzurri, la prima il 12 novembre 2022, mentre con la Francia le vittorie sono 3 (oltre ad un pareggio), con la prima del 22 marzo 1997 che aprì le porte dell’allora Cinque Nazioni agli azzurri. Contro il Sudafrica l’unico successo è arrivato il 19 novembre 2016, mentre l’Irlanda è stata sconfitta 4 volte dall’Italia, il Galles 5 (oltre ad un pareggio) e la Scozia 10. L’Argentina è caduta 5 volte, la prima delle quali nel 1978.