Rugby, Sei Nazioni 2026: per il titolo è corsa a tre. Ecco tutte le combinazioni

Si disputa sabato l’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2026 e se pochi giorni fa i bookmaker avrebbero puntato tutto sulla Francia già campione, ora invece tutto si deciderà in 80 minuti. Il ko subito dai Bleus contro la Scozia ha rivoluzionato la classifica, anche se il crollo finale dei britannici ha regalato ai ragazzi di Galthié un punto di bonus che potrebbe fare la differenza. Vediamo, dunque, cosa ci aspetta e cosa potrà accadere.

La prima sentenza verrà scritta a Dublino, dove sabato alle 15.10 si parte con Irlanda-Scozia. Entrambe le formazioni sono in lotta per il titolo e chi vince continua a sognare, mentre chi perde deve dire addio ai sogni di gloria. La Scozia ha attualmente 16 punti, con l’Irlanda dietro a quota 14, e dunque ai britannici basterebbe anche un pareggio per restare davanti agli irlandesi. Per entrambe le squadre, però, l’obiettivo è vincere e, possibilmente, conquistare anche il punto di bonus, che potrebbe essere decisivo alla fine.

Alle 17.40 sarà la volta di Galles-Italia. Entrambe sono fuori dai giochi, ma resta una partita importantissima sia per i padroni di casa sia per gli azzurri. Il Galles è ancora ferma a quota zero successi e al Millennium Stadium ha l’ultima chance di evitare il whitewash e il cucchiaio di legno. L’Italia, invece, dopo lo storico successo sull’Inghilterra punta a chiudere per la prima volta il Sei Nazioni con tre vittorie e ha nel mirino l’Irlanda. Se gli irlandesi perdessero senza bonus e l’Italia conquistasse cinque punti, infatti, le due squadre sarebbero affiancate, con gli azzurri che devono ribaltare una differenza punti di -40.

Il titolo verrà, invece, assegnato in tarda serata, con Francia-Inghilterra in programma alle 21.10. Gli inglesi, spalle al muro, vogliono portare a casa un colpaccio dopo i tre ko consecutivi – compreso quello storico contro l’Italia – e per una delle rare volte nella storia avranno dalla loro il tifo di scozzesi o irlandesi. La Francia, invece, saprà già quanti punti le servono per laurearsi campione, partendo dai 16 punti attuali, pari merito con la Scozia. Potrebbe bastarle il pareggio, in caso di successo senza bonus dell’Irlanda (sarebbero appaiate a 18 punti, ma con i Bleus che hanno un vantaggio punti di +63 da gestire), ma per non rischiare sarà meglio vincere. Con, o senza bonus, dipenderà tutto dalla Scozia (con la quale il vantaggio punti è di 58).