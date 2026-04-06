Rugby, i possibili volti nuovi dell’Italia per i Test Match estivi. Da Aminu a Belloni, ecco chi potrebbe esserci

Archiviato il Guinness Sei Nazioni 2026, per l’Italia di Gonzalo Quesada il prossimo appuntamento è fissato a luglio, quando prenderà il via la Nations Championship e per gli azzurri ci saranno le trasferte in Giappone, Nuova Zelanda e Australia. Un’occasione per oliare certi meccanismi magari non perfetti nelle scorse settimane, ma anche la chance di testare nuovi giocatori. Ma quali sono i passibili volti nuovi?

Immaginando che il ct argentino non rivoluzioni la squadra, anche vista la qualità degli avversari, sono circa una decina i giocatori che potrebbero vedere la prima convocazione della loro carriera, o tornare nel giro dopo fugaci apparizioni. In prima linea è probabile che Quesada guardi in casa Benetton Treviso, con tre giovani talenti pronti a mettersi in mostra: i piloni Destiny Aminu e Marcos Francesco Gallorini e il tallonatore Nicholas Gasperini.

Restano in mischia e a Treviso, una chance potrebbe riceverla in seconda linea Giulio Marini, che si sta mettendo in mostra con la maglia biancoverde. In terza linea, invece, si si potrebbe spostare in Emilia Romagna, dove dalle fila delle Zebre Parma scalpitano Samuele Locatelli e Giacomo Ferrari, entrambi sin qui con un buon minutaggio nell’United Rugby Championship.

Sempre dalle Zebre arrivano i due possibili nomi per i trequarti. A centro potrebbe venir convocato Damiano Mazza, mentre non sorprenderebbe – dopo aver già conquistato due capi – che venga richiamato nel triangolo allargato Mirko Belloni. Guardando, invece, alla Serie A Élite, se si vuole scommettere su due possibili nomi, allora questi potrebbero essere quelli di Simone Brisighella, del Valorugby Emilia, e di Marco Scalabrin del Petrarca Padova.