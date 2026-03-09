Seguici su
Rugby

Rugby, tracollo Inghilterra nel ranking. L’Italia mette nel mirino Fiji e Australia

Pubblicato

25 minuti fa

il

Per approfondire:
Inghilterra delusa
Inghilterra delusa / LaPresse

Quarta giornata del Sei Nazioni 2026 e ranking mondiale aggiornato. Il weekend appena concluso ha portato novità importanti nella classifica del World Rugby Ranking, con i risultati del torneo europeo che hanno modificato sensibilmente gli equilibri soprattutto alle spalle delle prime due potenze mondiali. A fare rumore sono stati soprattutto due risultati: il clamoroso successo della Scozia sulla Francia e, soprattutto, la storica vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra, la prima nella storia degli azzurri contro i britannici.

In vetta non cambia nulla, con il Sudafrica che resta saldamente al comando con 93,94 punti, seguito dalla Nuova Zelanda, stabile a quota 90,33, e dall’Irlanda, terza con 88,89. Alle loro spalle resta quarta la Francia, che però paga la pesante sconfitta subita a Edimburgo e scende a 87,03 punti. Il risultato più significativo riguarda però l’Inghilterra, battuta per la prima volta dall’Italia: la nazionale della Rosa perde terreno e scivola al sesto posto con 84,34 punti, venendo superata dall’Argentina, ora quinta con 84,97.

Alle spalle delle prime sei continua la crescita della Scozia, che grazie al successo contro i Bleus si conferma al settimo posto ma sale a 83,08 punti, consolidando la propria posizione nella top 10 mondiale. Restano invece invariate l’Australia, ottava con 81,53 punti, e le Fiji, none con 81,14. Grande soddisfazione anche per l’Italia, che dopo la storica vittoria sugli inglesi guadagna punti importanti nel ranking e resta decima con 81,09, avvicinandosi ulteriormente alla parte alta della classifica.

Fuori dalle prime dieci posizioni non si registrano cambiamenti: il Giappone resta undicesimo con 74,09 punti davanti al Galles, dodicesimo con 73,62. Subito dietro si conferma la Georgia, tredicesima con 73,48, mentre chiudono questa porzione di classifica Uruguay e Spagna, che mantengono le loro posizioni senza variazioni.

World Rugby Ranking – aggiornato al 9 marzo 2026

1 Sudafrica 93,94
2 Nuova Zelanda 90,33
3 Irlanda 88,89
4 Francia 87,03
5 Argentina 84,97
6 Inghilterra 84,34
7 Scozia 83,08
8 Australia 81,53
9 Fiji 81,14
10 Italia 81,09
11 Giappone 74,09
12 Galles 73,62
13 Georgia 73,48
14 Uruguay 69,19
15 Spagna 68,86

