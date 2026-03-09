Rugby Seven Femminile: a Vancouver ennesimo dominio della Nuova Zelanda

Si conferma la supremazia delle Black Ferns Sevens nel circuito femminile dell’HSBC SVNS: con la vittoria nel quarto torneo stagionale su cinque, la Nuova Zelanda allunga il proprio vantaggio in classifica su Australia a otto punti. L’epico confronto tra le due grandi rivali del rugby femminile ha visto Jorja Miller emergere come protagonista indiscussa, capace di segnare e costruire mete decisive che hanno fatto la differenza nel finale.

Tutto secondo copione nella fase a gironi, dove per l’ennesima volta sono Nuova Zelanda e Australia a chiudere in vetta, entrambe a punteggio pieno nella rispettiva pool. Nel gruppo A, dietro le neozelandesi, strappa un posto per le semifinali la Francia, con due successi, che precede Giappone e Gran Bretagna. Nella pool B, invece, dopo l’Australia si piazzano gli USA, che vanno in semifinale, mentre sono escluse dalla corsa al titolo Fiji e Canada.

Nel match decisivo, Miller ha illuminato il campo contro l’Australia, aiutando le Black Ferns a mantenere la vetta stagionale. Maddison Levi, con due mete nel finale, ha portato il suo totale torneo a 10, consolidando la sua straordinaria stagione. Nei minuti finali, Mackenzie Davis aveva riportato l’Australia in parità, ma una penalità conquistata da Miller ha permesso alla palla di arrivare a Stacey Waaka e poi ad Alena Saili, che ha segnato vicino ai pali, con la trasformazione di Pouri-Lane che ha fissato il punteggio sul 24-17.

Anche gli altri incontri hanno regalato emozioni: gli Stati Uniti hanno battuto la Francia per il terzo posto, interrompendo una striscia di nove tornei senza podio, mentre il Canada ha entusiasmato il pubblico di casa con un quinto posto e il Giappone ha chiuso settimo dopo una sfida combattuta contro la Gran Bretagna.