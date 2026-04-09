Rugby, Italia: Sergio Parisse entra nello staff tecnico della nazionale

Il ritorno a casa ha sempre il sapore delle storie importanti, ma nel caso di Sergio Parisse assume i contorni di una vera e propria eredità sportiva che si trasforma. Dal primo luglio 2026, l’ex capitano azzurro entrerà ufficialmente nello staff della Nazionale maschile come assistente allenatore degli avanti, con delega alla rimessa laterale: un ruolo tecnico preciso, quasi chirurgico, per uno che in campo ha sempre avuto una visione totale. La scelta della Federazione non è solo funzionale, ma profondamente simbolica: riportare dentro il sistema il giocatore che più di ogni altro ha incarnato il rugby italiano moderno.

Parisse non è stato soltanto un numero otto straordinario, ma un riferimento globale. Con 142 presenze in maglia azzurra, cinque Coppe del Mondo disputate e dodici anni da capitano, il terza linea aquilano ha attraversato epoche e generazioni, diventando l’unico italiano inserito nella Hall of Fame di World Rugby. Eleganza tecnica, leadership naturale e una longevità rara lo hanno reso una figura rispettata ben oltre i confini nazionali, capace di imporsi anche nel rugby francese, dove ha chiuso la carriera con il Tolone dopo aver scritto pagine memorabili con lo Stade Français. Il suo ritorno non è nostalgia, ma continuità: la trasmissione diretta di un sapere costruito ai massimi livelli.

Non è un caso che il suo percorso si riallacci a quello di Gonzalo Quesada, oggi commissario tecnico azzurro. I due condividono un passato vincente allo Stade Français, tra Bouclier de Brennus e Challenge Cup, e soprattutto una visione comune del gioco: intensità, disciplina e cultura del dettaglio. Quesada ritrova così un uomo di fiducia, un leader silenzioso ma incisivo, destinato a incidere in un reparto – quello degli avanti – che rappresenta da sempre il cuore identitario della squadra. La rimessa laterale, affidata a Parisse, diventa così un laboratorio tecnico dove esperienza e innovazione si incontrano.

Ma il cantiere azzurro non è ancora completo. La Federazione, infatti, è al lavoro per inserire un ulteriore tassello nello staff: un allenatore specializzato nella mischia ordinata, figura chiave per dare equilibrio e solidità al pacchetto. È il segnale di una struttura che vuole crescere in profondità, accompagnando una generazione di giocatori più ampia e talentuosa rispetto al passato. In questo scenario, l’arrivo di Parisse rappresenta molto più di un innesto: è un ponte tra ciò che il rugby italiano è stato e ciò che ambisce a diventare.