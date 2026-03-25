Tiafoe avvisa Sinner: “Per battermi dovrà fare tanta fatica”

Frances Tiafoe trova continuità e, dopo aver sconfitto il ceco Jakub Mensik al termine di un match durissimo, riesce a confermarsi battendo in tre set il francese Terence Atmane per 6-4 1-6 6-4 e approdando ai quarti di finale nel Masters 1000 di Miami 2026. Il tennista americano affronterà al prossimo turno l’azzurro n.2 del seeding Jannik Sinner, che rappresenta ad oggi il grande favorito per la conquista del titolo sul cemento della Florida.

“La vittoria di oggi è stata ancora più importante di quella di ieri. Ieri ho dato tutto quello che avevo, e oggi ero un po’ scarico emotivamente. Riuscire a rimanere lì e portare avanti la partita è stato fondamentale. Adesso faccio affidamento anche sulla sofferenza, non regalo nulla. Se vogliono battermi, devono faticare per ogni punto. A volte si è stanchi o nervosi, ma lo è anche l’avversario. Un anno fa non vincevo partite di questo tipo“, ha dichiarato Tiafoe.

Il 28enne si è poi proiettato verso la sfida a Sinner: “Sono entusiasta di competere contro di lui e vedere a che punto sono. L’ultima volta che ho giocato contro Jannik è stato nella finale di Cincinnati del 2024 e avevo avuto qualche occasione nel primo set. Ma era stata una lunga settimana per me. Voglio stargli addosso e vedere cosa farà. Adoro questo tipo di sfide. Quello che mi sento di dire è che sarà un bel match“.