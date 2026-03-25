Prosegue la rincorsa di Sinner al n.1 di Alcaraz: quanti punti sta guadagnando e obiettivo sorpasso a Montecarlo

Jannik Sinner prosegue la sua avventura in Florida e si avvicina ulteriormente a Carlitos Alcaraz, uscito di scena inaspettatamente nel terzo round del Masters1000 di Miami. L’eliminazione dello spagnolo, per mano dell’americano Sebastian Korda, ha dato l’opportunità a Jannik di avvicinarsi alla vetta occupata dall’iberico, considerando gli “zero punti” in scadenza rispetto a questo torneo e a questa parte di stagione.

Si ricorda, infatti, che nel 2025 il pusterese non aveva potuto affrontare i 1000 americani, nonché i tornei di Montecarlo e Madrid, per via della sospensione legata alla vicenda “Clostebol”. Pertanto, l’altoatesino ha la possibilità di mettere fieno in cascina, con il suo avversario diretto già eliminato nel torneo menzionato.

L’approdo nei quarti di finale ha determinato una diminuzione del gap pari a 1990 punti. Un gap che potrebbe mettere nelle condizioni Sinner di operare il sorpasso in vetta alla graduatoria mondiale già a Montecarlo (5-12 aprile). Tuttavia, Jannik potrebbe avvicinarsi ulteriormente. Con l’accesso in semifinale, infatti, il ritardo dell’azzurro scenderebbe a -1790 punti.

La conquista dell’ultimo atto da parte dell’italiano, invece, gli consentirebbe di portarsi a -1540 punti. In caso poi di successo, il gap sarebbe di 1190 punti, ripartendo poi così virtualmente da -190 punti nel Principato, torneo nel quale Alcaraz scarterà i 1000 punti della vittoria del 2025. In altre parole, se Sinner dovesse vincere sia a Miami che sul rosso monegasco, allora sarebbe sicuro di tornare n.1 del mondo.

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2 Jannik Sinner 11400 (-2150)

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