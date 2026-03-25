Jannik Sinner è migliore di Roger Federer nei Masters 1000: un dato sorprendente

Jannik Sinner continua a stampare record su record in questo scorcio di stagione. La vittoria nel Masters1000 di Indian Wells ha permesso all’azzurro di completare la serie di tutti i Big Titles sul cemento (indoor/outdoor), replicando quanto fatto nella storia solo da Roger Federer e Novak Djokovic, ma anticipando moltissimo i tempi rispetto allo svizzero e il serbo dal punto di vista dell’età.

E così, stabilito anche il primato di set vinti consecutivamente nei 1000 (dato aggiornato a 28 di fila dopo la vittoria di ieri contro Alex Michelsen a Miami), Sinner ha bussato alle porte del gotha anche da un altro punto di vista. L’altoatesino, pur ancora lontano da Federer per i successi o trofei conquistati in carriera, ha già scavalcato l’elvetico in una statistica.

Si tratta di quella legata alla percentuale di affermazioni nei “1000”. Con 103 vittorie e 29 sconfitte, il pusterese è salito al terzo posto di tutti i tempi in questa graduatoria, dietro solo a Rafa Nadal e a Djokovic. Jannik, col suo 78.03%, precede Roger (77.91%) e il suo grande rivale, Carlitos Alcaraz, con (88/29 pari a 77.39%).

E’ chiaro che nel caso dell’italiano e del murciano si parli di un numero molto più limitato di partite che pesa nella valutazione. Si pensi che Nadal, in vetta con l’82% di successi nei Masters1000, vanta 410 vittorie e 90 ko, mentre Nole (81.40%) 420 vittorie e 96 sconfitte. Numeri roboanti, frutto di carriere leggendarie.