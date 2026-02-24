Paralimpiadi Milano Cortina 2026: i convocati dell’Italia sport per sport

L’Italia ha annunciato nei giorni scorsi i nomi che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La delegazione azzurra sarà composta da 42 atleti (35 uomini e 7 donne), record nazionale assoluto per un’edizione dei Giochi Paralimpici Invernali, più 3 guide. Nel complesso saranno 12 i debuttanti in una rassegna a cinque cerchi, con il Bel Paese che verrà rappresentato in tutte e sei le discipline presenti nel programma: sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e Para Ice Hockey.

La manifestazione si terrà da venerdì 6 a domenica 15 marzo tra Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Milano, mentre la cerimonia inaugurale andrà in scena presso l’Arena di Verona. La squadra italiana sarà capitanata dai portabandiera Chiara Mazzel e René De Silvestro, con Angelica Mastrodomenico nel ruolo di capo missione per i colori azzurri.

Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha dichiarato: “Comunichiamo la composizione della delegazione, ma al tempo stesso ci riserviamo ancora di decidere sullo ski man dello snowboard e sulla guida dell’atleta dello sci alpino Chiara Mazzel. Eventuali integrazioni o revisioni saranno fatte con decreto del Presidente“.

CONVOCATI ITALIA PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026

PARA ICE HOCKEY

Alessandro Andreoni

Eusebiu Antochi

Gabriele Araudo

Gian Luca Cavaliere

Cristoph Depaoli

Alex Enderle

Stephan Kafmann

Sandro Kalegaris

Julian Kasslatter

Nikko Landeros

Nils Larch

Andrea Macrì

Matteo Remotti Marnini

Roberto Radice

Gianluigi Rosa

Santino Stillitano

Francesco Torella

SCI ALPINO

Davide Bendotti

Renè De Silvestro

Federico Pelizzari

Luca Palla

Giacomo Bertagnolli (insieme alla guida Andrea Ravelli)

Chiara Mazzel (guida ancora da definire)

Martina Vozza (insieme alla guida Ylenia Sabidussi)

SNOWBOARD

Jacopo Luchini

Riccardo Cardani

Emanuel Perathoner

Paolo Priolo

Davide Epis

SCI NORDICO E BIATHLON

Cristian Toninelli

Marco Pisani

Giuseppe Romele

Giuseppe Spatola

Mattia Dal Pastro

Michele Biglione

CURLING IN CARROZZINA

Fabrizio Bich

Egidio Marchese

Angela Menardi

Matteo Ronzani

Giuliana Turra

Orietta Bertò

Paolo Ioriatti