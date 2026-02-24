Milano Cortina 2026Paralimpiadi
Paralimpiadi Milano Cortina 2026: i convocati dell’Italia sport per sport
L’Italia ha annunciato nei giorni scorsi i nomi che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La delegazione azzurra sarà composta da 42 atleti (35 uomini e 7 donne), record nazionale assoluto per un’edizione dei Giochi Paralimpici Invernali, più 3 guide. Nel complesso saranno 12 i debuttanti in una rassegna a cinque cerchi, con il Bel Paese che verrà rappresentato in tutte e sei le discipline presenti nel programma: sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e Para Ice Hockey.
La manifestazione si terrà da venerdì 6 a domenica 15 marzo tra Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Milano, mentre la cerimonia inaugurale andrà in scena presso l’Arena di Verona. La squadra italiana sarà capitanata dai portabandiera Chiara Mazzel e René De Silvestro, con Angelica Mastrodomenico nel ruolo di capo missione per i colori azzurri.
Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha dichiarato: “Comunichiamo la composizione della delegazione, ma al tempo stesso ci riserviamo ancora di decidere sullo ski man dello snowboard e sulla guida dell’atleta dello sci alpino Chiara Mazzel. Eventuali integrazioni o revisioni saranno fatte con decreto del Presidente“.
CONVOCATI ITALIA PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026
PARA ICE HOCKEY
Alessandro Andreoni
Eusebiu Antochi
Gabriele Araudo
Gian Luca Cavaliere
Cristoph Depaoli
Alex Enderle
Stephan Kafmann
Sandro Kalegaris
Julian Kasslatter
Nikko Landeros
Nils Larch
Andrea Macrì
Matteo Remotti Marnini
Roberto Radice
Gianluigi Rosa
Santino Stillitano
Francesco Torella
SCI ALPINO
Davide Bendotti
Renè De Silvestro
Federico Pelizzari
Luca Palla
Giacomo Bertagnolli (insieme alla guida Andrea Ravelli)
Chiara Mazzel (guida ancora da definire)
Martina Vozza (insieme alla guida Ylenia Sabidussi)
SNOWBOARD
Jacopo Luchini
Riccardo Cardani
Emanuel Perathoner
Paolo Priolo
Davide Epis
SCI NORDICO E BIATHLON
Cristian Toninelli
Marco Pisani
Giuseppe Romele
Giuseppe Spatola
Mattia Dal Pastro
Michele Biglione
CURLING IN CARROZZINA
Fabrizio Bich
Egidio Marchese
Angela Menardi
Matteo Ronzani
Giuliana Turra
Orietta Bertò
Paolo Ioriatti