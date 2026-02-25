Sci nordico e biathlon, le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026: Giuseppe Romele il big

L’Italia sarà rappresentata da sei atleti nello sci nordico e biathlon alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andranno in scena dal 6 al 15 marzo. Una delegazione interamente maschile per queste discipline proverà a mettersi in luce, a partire da Giuseppe Romele, 34enne bergamasco che ha conquistato due medaglie d’oro ai Mondiali 2023 (long distanze e middle distance) e che si mise al collo il bronzo nelle middle distance ai Giochi di Pechino 2022.

Christian Toninelli ha partecipato alle edizioni a cinque cerchi di Pechino 2022 e PyeongChang 2018, entrando una volta in top-10 tra staffetta open, middle distance e sprint, mentre ai Mondiali 2025 è stato ventesimo nella 10 km. Michele Biglione aveva gareggiato quattro anni fa (mai in top-10 tra 18 km, middle distance e sprint), l’obiettivo sarà quello di migliorare la nona piazza nella long distance dei Mondiali 2023 e sembrano esserci tutte le possibilità, come visto nell’ultima tappa di Coppa del Mondo disputata in Polonia (quarto nella 10 km).

Debutto olimpico per Marco Pisani, che nel corso di questa stagione ha preso parte a una prova di Coppa del Mondo di parabiathlon. Prima volta anche per Mattia Dal Pastro e Giuseppe Spatola, lontani dalle posizioni che contano nelle ultime uscite del massimo circuito internazionale itinerante.