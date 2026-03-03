Dove si vedranno in tv le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026? Palinsesti, diritti e differenze con le Olimpiadi

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena dal 4 al 15 marzo: le prime due giornate saranno riservate a prove ed eventi preliminari, venerdì 6 marzo avrà luogo la Cerimonia d’Apertura con l’accensione del braciere, sabato 7 marzo si assegneranno le prime medaglie e incominceranno nove giorni di grande spettacolo con le gare che metteranno in palio un totale di 79 titoli in sei sport diversi.

I grandi protagonisti dei Giochi su ghiaccio e neve saranno sci alpino, sci di fondo, snowboard, biathlon, curling e hockey. Le località coinvolte saranno Milano (all’Arena Santa Giulia si disputeranno le partite di hockey), Cortina d’Ampezzo (sci alpino, snowboard, curling) e la Val di Fiemme (biathlon e sci di fondo). La Cerimonia d’Apertura avrà come cornice l’Arena di Verona, mentre la Cerimonia di Chiusura sarà protagonista a Cortina d’Ampezzo.

L’Italia sarà rappresentata da 42 atleti (35 uomini e 7 donne), record nazionale assoluto per un’edizione dei Giochi Paralimpici Invernali, più 3 guide. Nel complesso saranno 12 i debuttanti in una rassegna a cinque cerchi, con il Bel Paese che verrà rappresentato in tutte e sei le discipline presenti nel programma: una delegazione nutrita e ambiziosa, che cercherà di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico e che cercherà di salire sul podio dopo i grandi trionfi conseguiti alle Olimpiadi.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, con un palinsesto che cambierà di giorno in giorno su decisione del network pubblico. Garantito anche lo streaming su Rai Play, ma in alcuni casi potrebbero aprirsi gli streaming su Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3. La differenza con le Olimpiadi è che non sono previste dirette sui canali del gruppo Discovery (Eurosport 1-2, Discovery Plus, HBO Max).

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 e 3.

Diretta Live testuale: OA Sport.