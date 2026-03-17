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Tennis

Quando Jannik Sinner può tornare n.1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz fino al Roland Garros

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1 minuto fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

Con la vittoria ad Indian Wells Jannik Sinner ha guadagnato 1000 punti netti nei confronti di Carlos Alcaraz nel ranking ATP: il vantaggio dello spagnolo è sceso infatti dai 3150 punti del 2 marzo ai 2150 di lunedì 16 marzo: a Miami non potrà ancora esserci il sorpasso in vetta alla classifica.

Lo spagnolo, infatti, lo scorso anno perse all’esordio in Florida e dunque scarterà soltanto 10 punti, mentre l’azzurro non giocò a Miami: i due ripartiranno separati virtualmente da 2140 punti. Qualora Sinner dovesse guadagnare su Alcaraz, facendo scendere il gap sotto i 2000 punti, allora il sorpasso potrebbe arrivare lunedì 13 aprile.

I due tennisti, infatti, risultano entrambi iscritti al torneo ATP Masters 1000 (non obbligatorio) di Montecarlo, vinto lo scorso anno da Alcaraz, che dunque scarterà 1000 punti: il divario con cui i due partirebbero nel Principato, allora, sarebbe inferiore ai 1000 punti, e Sinner, con una combinazione di risultati molto favorevole, potrebbe tornare al numero 1 ATP.

RANKING ATP UFFICIALE 16 MARZO

1 Carlos Alcaraz 13550
2 Jannik Sinner 11400 (-2150)

PUNTI DA DIFENDERE PER CARLOS ALCARAZ

30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami R128 10
13.04.2026 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo W 1000
20.04.2026 ATP Tour 500 Barcelona F 330
04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0
18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000
08.06.2026 Grand Slam French Open W 2000

Punti da difendere fino al Roland Garros per Alcaraz: 4340

PUNTI DA DIFENDERE PER JANNIK SINNER

30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami – 0
04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0
18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome F 650
25.05.2026 ATP Tour 500 PENALTY – 0
08.06.2026 Grand Slam French Open F 1300

Punti da difendere fino al Roland Garros per Sinner: 1950

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