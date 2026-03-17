Tennis
Quando Jannik Sinner può tornare n.1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz fino al Roland Garros
Con la vittoria ad Indian Wells Jannik Sinner ha guadagnato 1000 punti netti nei confronti di Carlos Alcaraz nel ranking ATP: il vantaggio dello spagnolo è sceso infatti dai 3150 punti del 2 marzo ai 2150 di lunedì 16 marzo: a Miami non potrà ancora esserci il sorpasso in vetta alla classifica.
Lo spagnolo, infatti, lo scorso anno perse all’esordio in Florida e dunque scarterà soltanto 10 punti, mentre l’azzurro non giocò a Miami: i due ripartiranno separati virtualmente da 2140 punti. Qualora Sinner dovesse guadagnare su Alcaraz, facendo scendere il gap sotto i 2000 punti, allora il sorpasso potrebbe arrivare lunedì 13 aprile.
I due tennisti, infatti, risultano entrambi iscritti al torneo ATP Masters 1000 (non obbligatorio) di Montecarlo, vinto lo scorso anno da Alcaraz, che dunque scarterà 1000 punti: il divario con cui i due partirebbero nel Principato, allora, sarebbe inferiore ai 1000 punti, e Sinner, con una combinazione di risultati molto favorevole, potrebbe tornare al numero 1 ATP.
RANKING ATP UFFICIALE 16 MARZO
1 Carlos Alcaraz 13550
2 Jannik Sinner 11400 (-2150)
PUNTI DA DIFENDERE PER CARLOS ALCARAZ
30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami R128 10
13.04.2026 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo W 1000
20.04.2026 ATP Tour 500 Barcelona F 330
04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0
18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000
08.06.2026 Grand Slam French Open W 2000
Punti da difendere fino al Roland Garros per Alcaraz: 4340
PUNTI DA DIFENDERE PER JANNIK SINNER
30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami – 0
04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0
18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome F 650
25.05.2026 ATP Tour 500 PENALTY – 0
08.06.2026 Grand Slam French Open F 1300
Punti da difendere fino al Roland Garros per Sinner: 1950