ATP Miami 2026, Musetti punta il derby con Cobolli e sogna la semifinale con Alcaraz

Il sorteggio del tabellone di singolare maschile ha definito il percorso del torneo ATP di Miami 2026. Lorenzo Musetti, grazie al forfait di Novak Djokovic, potrà usufruire della testa di serie numero quattro per provare a percorrere la maggior strada possibile dopo la sconfitta al primo turno di Indian Wells.

Il toscano, rientrato dall’infortunio subito agli Australian Open, potrà sfruttare il bye del primo turno per poi debuttare nel torneo contro il vincente della sfida tra due giocatori qualificati. Nei sedicesimi di finale la testa di serie di riferimento è l’argentino Tomas Etcheverry. Il sudamericano dovrà però guadagnarsi il pass contro uno tra il belga Zizou Bergs e lo statunitense Jenson Brooksby.

Gli ottavi di finale potrebbero riservare il derby contro Flavio Cobolli, testa di serie numero 13, nella rivincita dell’incrocio dello US Open 2025. Il romano dovrà però essere bravo ad uscire vincitore da un settore in cui ci sono lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero ventidue, e il bulgaro Grigor Dimitrov.

I candidati più accreditati per la sfida dei quarti di finale sono il kazako Alexander Bublik, decima testa di serie del tabellone, e l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero cinque. Potrebbero però inserirsi nel settore di tabellone il monegasco Valentin Vacherot, il francese Arthur Fils e il greco Stefanos Tsitsipas.

La semifinale proporrebbe il duello con uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, e l’americano Taylor Fritz, testa di serie numero sei. Potrebbe provare a scompaginare i piani il britannico Jack Draper, rientrato da poco alle competizioni e testa di serie numero venticinque.

L’eventuale ultimo atto riserverebbe l’incrocio con un giocatore proveniente dalla parte bassa del tabellone, settore presieduto dal connazionale Jannik Sinner e dal tedesco Alexander Zverev. Possibili nomi alternativi potrebbero essere il russo Daniil Medvedev, finalista in California, il ceco Jakub Mensik e lo statunitense Ben Shelton.