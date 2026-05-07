Matteo Berrettini esce dalla top100: da scongiurare lo spettro delle qualificazioni a Wimbledon

Matteo Berrettini è stato sconfitto all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Roma dall’australiano Alexei Popyrin: l’azzurro lo scorso anno si era spinto fino al terzo turno, e per questo motivo dovrà scartare 50 punti nel ranking ATP lunedì 18 maggio, al termine del torneo capitolino.

L’azzurro, che nel ranking rilasciato lunedì scorso si attestava al 100° posto a quota 625 punti, a Roma, dunque, è scivolato a 585, avendo ricevuto 10 punti per la partecipazione al torneo, quota che al momento vale la 105ma posizione in classifica, con una perdita virtuale di 5 piazze.

Il romano, dunque, uscirà dai primi 100: se da una parte non ci sono pericoli per la partecipazione dell’azzurro al Roland Garros, torneo nel quale Berrettini sarà al via nel tabellone principale, il problema si pone in vista di Wimbledon, con l’azzurro che rischia di dover passare per le qualificazioni.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking prima di Roma: 625 punti, 100° posto.

Ranking dopo Roma: 585 punti, 105° posto virtuale.