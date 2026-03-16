Tennis
Definito il tabellone di Jannik Sinner a Miami: gli avversari turno per turno. Medvedev in semifinale?
Il tabellone principale di singolare maschile dei Miami Open 2026 di tennis è stato sorteggiato: Jannik Sinner, essendo il numero 2 ATP era già certo di essere inserito nella parte bassa del main draw. L’azzurro potrà ovviamente incontrare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, soltanto in finale: l’iberico, però, nella parte alta potrà trovare, prima dell’ultimo atto, sul proprio cammino Lorenzo Musetti, lo statunitense Taylor Fritz o l’australiano Alex de Minaur.
Nella parte bassa del tabellone è finito il numero 3 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, possibile sfidante di Sinner il semifinale, ma il teutonico prima del penultimo atto potrebbe sfidare il russo Daniil Medvedev, finalista ad Indian Wells, o lo statunitense Ben Shelton. Nei quarti di finale, invece, il numero 2 del mondo potrebbe vedersela con uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il ceco Jakub Mensik.
Negli ottavi di finale l’altoatesino potrebbe affrontare il russo Andrey Rublev o il britannico Cameron Norrie, mentre al terzo turno la sfida potrebbe essere contro il transalpino Corentin Moutet o il ceco Tomas Machac. Sinner al secondo turno potrebbe vedersela con il bosniaco Damir Dzumhur o con un giocatore proveniente dal tabellone cadetto (qualificato o lucky loser), infine al primo turno avrà un bye.
I POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER TURNO PER TURNO
Primo turno: bye
Secondo turno: Damir Dzumhur o un qualificato/lucky loser
Terzo turno: Corentin Moutet o Tomas Machac
Quarto turno: Andrey Rublev o Cameron Norrie
Quarti di finale: Felix Auger-Aliassime o Jakub Mensik
Semifinali: Alexander Zverev, Ben Shelton o Daniil Medvedev
Finale: Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz o Alex de Minaur
IL TABELLONE DI MIAMI
C. Alcaraz (1) Bye
F. Marozsan-J. Fonseca
G. Mpetshi Perricard-C. Ugo Carabelli
Bye S. Korda (32)
L. Darderi (17) Bye
M. Giron-Q/LL
J. Duckworth-R. Bautista Agut
Bye K. Khachanov (14)
C. Ruud (11) Bye
E. Quinn-H. Hurkacz
M. Kouame (WC)-Q/LL
Bye J. Lehecka (21)
J. Draper (25) Bye
R. Opelka-N. Borges
D. Shapovalov-B. van de Zandschulp
Bye T. Fritz (6)
L. Musetti (4) Bye
Q/LL-Q/LL
Z. Bergs-J. Brooksby
Bye T. Etcheverry (29)
T. Paul (22) Bye
Z. Zhang (PR)-A. Mannarino
R. Collignon-G. Dimitrov
Bye F. Cobolli (13)
A. Bublik (10) Bye
A. Muller-M. Berrettini
Q/LL-M. Navone
Bye V. Vacherot (24)
A. Fils (28) Bye
D. Blanch (WC)-J. Struff
S. Tsitsipas-Q/LL
Bye A. de Minaur (5)
B. Shelton (8) Bye
M. Arnaldi-A. Shevchenko
G. Diallo-Y. Wu (WC)
Bye U. Humbert (31)
F. Cerundolo (18) Bye
V. Royer-Q/LL
A. Kovacevic-R. Sakamoto (WC)
Bye D. Medvedev (9)
A. Davidovich Fokina (16) Bye
Q. Halys-Q/LL
K. Majchrzak-M. Kecmanovic
Bye L. Tien (20)
B. Nakashima (27) Bye
M. Cilic-A. Popyrin
M. Damm (WC)-J. Fearnley
Bye A. Zverev (3)
F. Auger-Aliassime (7) Bye
Q/LL-M. Fucsovics
T. Atmane-D. Altmaier
Bye A. Rinderknech (26)
F. Tiafoe (19) Bye
A. Cazaux-Q/LL
Q/LL-S. Baez
Bye J. Mensik (12)
A. Rublev (15) Bye
A. Tabilo-F. Comesana
A. Michelsen-Q/LL
Bye C. Norrie (23)
C. Moutet (30) Bye
E. Nava-T. Machac
Q/LL-D. Dzumhur
Bye J. Sinner (2)