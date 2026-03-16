Definito il tabellone di Jannik Sinner a Miami: gli avversari turno per turno. Medvedev in semifinale?

Il tabellone principale di singolare maschile dei Miami Open 2026 di tennis è stato sorteggiato: Jannik Sinner, essendo il numero 2 ATP era già certo di essere inserito nella parte bassa del main draw. L’azzurro potrà ovviamente incontrare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, soltanto in finale: l’iberico, però, nella parte alta potrà trovare, prima dell’ultimo atto, sul proprio cammino Lorenzo Musetti, lo statunitense Taylor Fritz o l’australiano Alex de Minaur.

Nella parte bassa del tabellone è finito il numero 3 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, possibile sfidante di Sinner il semifinale, ma il teutonico prima del penultimo atto potrebbe sfidare il russo Daniil Medvedev, finalista ad Indian Wells, o lo statunitense Ben Shelton. Nei quarti di finale, invece, il numero 2 del mondo potrebbe vedersela con uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il ceco Jakub Mensik.

Negli ottavi di finale l’altoatesino potrebbe affrontare il russo Andrey Rublev o il britannico Cameron Norrie, mentre al terzo turno la sfida potrebbe essere contro il transalpino Corentin Moutet o il ceco Tomas Machac. Sinner al secondo turno potrebbe vedersela con il bosniaco Damir Dzumhur o con un giocatore proveniente dal tabellone cadetto (qualificato o lucky loser), infine al primo turno avrà un bye.

I POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER TURNO PER TURNO

Primo turno: bye

Secondo turno: Damir Dzumhur o un qualificato/lucky loser

Terzo turno: Corentin Moutet o Tomas Machac

Quarto turno: Andrey Rublev o Cameron Norrie

Quarti di finale: Felix Auger-Aliassime o Jakub Mensik

Semifinali: Alexander Zverev, Ben Shelton o Daniil Medvedev

Finale: Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz o Alex de Minaur

IL TABELLONE DI MIAMI

C. Alcaraz (1) Bye

F. Marozsan-J. Fonseca

G. Mpetshi Perricard-C. Ugo Carabelli

Bye S. Korda (32)

L. Darderi (17) Bye

M. Giron-Q/LL

J. Duckworth-R. Bautista Agut

Bye K. Khachanov (14)

C. Ruud (11) Bye

E. Quinn-H. Hurkacz

M. Kouame (WC)-Q/LL

Bye J. Lehecka (21)

J. Draper (25) Bye

R. Opelka-N. Borges

D. Shapovalov-B. van de Zandschulp

Bye T. Fritz (6)

L. Musetti (4) Bye

Q/LL-Q/LL

Z. Bergs-J. Brooksby

Bye T. Etcheverry (29)

T. Paul (22) Bye

Z. Zhang (PR)-A. Mannarino

R. Collignon-G. Dimitrov

Bye F. Cobolli (13)

A. Bublik (10) Bye

A. Muller-M. Berrettini

Q/LL-M. Navone

Bye V. Vacherot (24)

A. Fils (28) Bye

D. Blanch (WC)-J. Struff

S. Tsitsipas-Q/LL

Bye A. de Minaur (5)

B. Shelton (8) Bye

M. Arnaldi-A. Shevchenko

G. Diallo-Y. Wu (WC)

Bye U. Humbert (31)

F. Cerundolo (18) Bye

V. Royer-Q/LL

A. Kovacevic-R. Sakamoto (WC)

Bye D. Medvedev (9)

A. Davidovich Fokina (16) Bye

Q. Halys-Q/LL

K. Majchrzak-M. Kecmanovic

Bye L. Tien (20)

B. Nakashima (27) Bye

M. Cilic-A. Popyrin

M. Damm (WC)-J. Fearnley

Bye A. Zverev (3)

F. Auger-Aliassime (7) Bye

Q/LL-M. Fucsovics

T. Atmane-D. Altmaier

Bye A. Rinderknech (26)

F. Tiafoe (19) Bye

A. Cazaux-Q/LL

Q/LL-S. Baez

Bye J. Mensik (12)

A. Rublev (15) Bye

A. Tabilo-F. Comesana

A. Michelsen-Q/LL

Bye C. Norrie (23)

C. Moutet (30) Bye

E. Nava-T. Machac

Q/LL-D. Dzumhur

Bye J. Sinner (2)