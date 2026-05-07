Definito l’avversario di Sinner a Roma: programma in chiaro, orario probabile, streaming

Sarà l’austriaco Sebastian Ofner l’avversario dell’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: sconfitto all’esordio, con un duplice 6-3, lo statunitense Alex Michelsen.

Il match andrà in scena sabato 9 maggio, ma verranno definiti soltanto domani campo ed orario, anche se è probabile che si giochi sul Centrale in sessione serale, dato il costo più elevato dei biglietti rispetto alle altre sessioni. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due.

Il match tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire), ma è possibile che ci sia la diretta in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, ma potrebbe esserci la trasmissione gratuita su tv8.it. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Sabato 9 maggio

Campo ed orario da definire (è probabile che si giochi sul Centrale in sessione serale)

Jannik Sinner (Italia, 1)-Sebastian Ofner (Austria) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Possibile diretta in chiaro su TV8 HD

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Possibile diretta in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, ma potrebbe esserci la trasmissione gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.