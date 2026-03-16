Sorteggio ATP Miami 2026: Sinner dalla parte di Mensik e Medvedev. Subito Alcaraz-Fonseca?

Il sorteggio del tabellone di singolare maschile ha definito il percorso del torneo ATP 1000 di Miami, secondo Masters 1000 della stagione. Jannik Sinner trova dalla sua parte, il ceco Jakub Mensik, che lo aveva sconfitto a Doha, e il russo Daniil Medvedev, battuto nella finale in California. Alcaraz può esordire contro il brasiliano Joao Fonseca.

Il numero uno d’Italia debutterà nel torneo contro il vincente del confronto tra il bosniaco Damir Dzumhur e un qualificato o un lucky loser. Sulla strada dell’azzurro potrebbero esserci il francese Corentin Moutet nei sedicesimi, il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale e uno tra Jakub Mensik e Felix Auger-Aliassime. Gli avversari principali per la semifinale sono il tedesco Alexander Zverev, il russo Daniil Medvedev e l’americano Ben Shelton.

Si prospetta un possibile debutto da brividi per Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo potrebbe infatti affrontare, dopo il bye del primo turno, Joao Fonseca, nel caso in cui il brasiliano dovesse superare l’ungherese Marozsan. L’avversario più indiziato per il terzo turno è l’americano Sebastian Korda.

Negli ottavi di finale l’incrocio più probabile potrebbe essere con uno tra Luciano Darderi, testa di serie numero diciassette, e il russo Karen Khachanov, quattordicesimo favorito del tabellone. Lo scoglio per i quarti di finale dovrebbe essere rappresentato da Taylor Fritz: attenzione però ad un settore di tabellone in cui si trova anche il britannico Jack Draper. La possibile semifinale riserverà l’incrocio con un settore di tabellone presieduto da Lorenzo Musetti, testa di serie numero quattro, e Alex de Minaur, quinto favorito del tabellone.

Il giocatore toscano debutta nel torneo contro il vincente del match tra due giocatori provenienti dalle qualificazioni per poi incontrare nei sedicesimi l’argentino Tomas Etcheverry. L’ottavo di finale potrebbe riservare il derby contro Flavio Cobolli, tredicesima testa di serie. Gli indiziati più probabili per i quarti di finale sono Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur, in un quarto che comprende anche Valentin Vacherot e Arthur Fils. In caso di penultimo atto i candidati più probabili sono Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.

Flavio Cobolli, testa di serie numero tredici, debutta contro il vincente di Dimitrov-Collingnon. Matteo Berrettini trova il francese Alexandre Muller per poi sfidare Alexander Bublik al secondo turno. Luciano Darderi debutta contro il vincente tra l’americano Marcos Giron e un qualificato. Matteo Arnaldi trova sulla sua strada Alexander Shevchenko per poi affrontare Ben Shelton.

TABELLONE ATP MIAMI 2026

Alcaraz (ESP) [1]-Bye

Marozsan (HUN)-Fonseca (BRA)

Mpetshi Perricard (FRA)-Ugo Carabelli (ARG)

Bye-Korda (USA) [32]

Darderi (ITA) [17]-Bye

Giron (USA)-Qualificato

Duckworth (AUS)-Bautista Agut (ESP)

Bye-Khachanov [14]

Ruud (NOR) [11]-Bye

Quinn (USA)-Hurkacz (POL)

Kouamé (FRA) [WC]-Qualificato

Bye-Lehecka (CZE) [21]

Draper (GBR) [25]-Bye

Opelka (USA)-Borges (POR)

Shapovalov (CAN)-van de Zandschulp (NED)

Bye-Fritz (USA) [6]

Musetti (ITA) [4]-Bye

Qualificato-Qualificato

Bergs (BEL)-Brooksby (USA)

Bye-Etcheverry (ARG) [29]

Paul (USA) [22]-Bye

Zhang (CHN) [PR]-Mannarino (FRA)

Collignon (BEL)-Dimitrov (BUL)

Bye-Cobolli (ITA) [13]

Bublik (KAZ) [10]-Bye

Muller (FRA)-Berrettini (ITA)

Qualificato-Navone (ARG)

Bye-Vacherot (MON) [24]

Fils (FRA) [28]-Bye

Blanch (USA) [WC]-Struff (GER)

Tsitsipas (GRE)-Qualificato

Bye-de Minaur (AUS) [5]

Shelton (USA) [8]-Bye

Arnaldi (ITA)-Shevchenko (KAZ)

Diallo (CAN)-Wu (CHN) [WC]

Bye-Humbert (FRA) [31]

F. Cerundolo (ARG) [18]-Bye

Royer (FRA)-Qualificato

Kovacevic (USA)-Sakamoto (JPN) [WC]

Bye-Medvedev [9]

Davidovich Fokina (ESP) [16]-Bye

Halys (FRA)-Qualificato

Majchrzak (POL)-Kecmanovic (SRB)

Bye-Tien (USA) [20]

Nakashima (USA) [27]-Bye

Cilic (CRO)-Popyrin (AUS)

Damm (USA) [WC]-Fearnley (GBR)

Bye-Zverev (GER) [3]

Auger-Aliassime (CAN) [7]-Bye

Qualificato-Fucsovics (HUN)

Atmane (FRA)-Altmaier (GER)

Bye-Rinderknech (FRA) [26]

Tiafoe (USA) [19]-Bye

Cazaux (FRA)-Qualificato

Qualificato-Baez (ARG)

Bye-Mensik (CZE) [12]

Rublev [15]-Bye

Tabilo (CHI)-Comesaña (ARG)

Michelsen (USA)-Qualificato

Bye-Norrie (GBR) [23]

Moutet (FRA) [30]-Bye

Nava (USA)-Machac (CZE)

Qualificato-Dzumhur (BIH)

Bye-Sinner (ITA) [2]