PRIMO CAMPIONE D’EUROPA DEL 2026! Danilo Dennis Sollazzo è oro nella carabina 10 metri!

Danilo Dennis Sollazzo è medaglia d’oro agli Europei senior da 10 metri 2026 di tiro a segno nella carabina ad aria compressa maschile: l’azzurro vince la finale continentale a Yerevan, in Armenia, e conquista il titolo al termine di una gara equilibratissima, che lo vede trionfare per appena 4 decimi di punto. L’italiano era stato oro ai Giochi Europei del 2023 ed argento ai Mondiali del 2022.

In finale l’azzurro piega, al termine dei 24 colpi previsti, la resistenza dello svedese Victor Lindgren, argento olimpico in carica, sconfitto per 4 decimi di punto: Danilo Dennis Sollazzo si impone, infatti, per 252.8 a 252.4. Medaglia di bronzo per il norvegese Ole Martin Halvorsen, terzo con 230.1, davanti al connazionale Jon-Hermann Hegg, quarto con 208.2.

Si ferma in quinta posizione, invece, il magiaro Istvan Marton Peni, escluso con 187.7, mentre termina sesto il tedesco Maximilian Ulbrich, uscito di scena a quota 167.0. Settima piazza per il croato Miran Maricic, eliminato con 145.4, infine chiude ottavo il romeno Peter Sidi, fuori dai giochi a quota 124.2.

Nelle qualificazioni escono di scena gli altri azzurri al via: Edoardo Bonazzi si classifica 13° a quota 631.5, a soli sei decimi dall’ingresso in finale, mentre Riccardo Armiraglio, comunque in gara solo per il ranking, è 64° con 622.4, infine Michele Bernardi termina 66° a quota 621.7.

Nella classifica a squadre vince la Norvegia di Jon-Hermann Hegg, Ole Martin Halvorsen ed Henrik Larsen, primi con il record europeo di 1895.4, davanti alla Svezia di Victor Lindgren, Marcus Madsen ed Erik Ola Bjoern Sahlin, secondi a quota 1893.9, ed alla Croazia di Miran Maricic, Josip Sikavica e Petar Gorsa, terzi con 1892.9. L’Italia di Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi e Michele Bernardi si classifica sesta a quota 1889.1.