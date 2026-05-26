Tiro a segno
Tiro a segno, Michele Bernardi in top ten nella carabina a Monaco di Baviera
Si chiude senza ulteriori sussulti per l’Italia la prima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, in Germania: nell’ultimo atto della carabina ad aria compressa da 10 metri maschile, infatti, non ci sono azzurri.
La finale viene vinta dal cinese Zhang Changhong, che nel duello conclusivo supera il sudcoreano Shin Minki, sconfitto con il punteggio di 253.7-252.7. Gradino più basso del podio per lo svedese Victor Lindgren, uscito di scena in terza posizione con 231.0, davanti al ceco Jiri Privratsky, quarto a quota 208.8.
Quinta posizione per il croato Petar Gorsa, eliminato a quota 187.7, mentre la sesta piazza va al transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs, uscito di scena con 166.6. Settimo posto per l’indiano Parth Rakesh Mane a quota 145.8, infine ottava ed ultima piazza per il norvegese Jon-Hermann Hegg con 124.7.
Nelle qualificazioni escono tutti gli azzurri in gara: 10° Michele Bernardi, in gara solo per i punti del ranking, con 632.7, 18° Danilo Dennis Sollazzo con 631.2, 21° Riccardo Armiraglio con 630.8, 33° Edoardo Bonazzi con 629.6, 109° Luca Sbarbati, a sua volta iscritto solo per il ranking, con 620.4.