Perugia parte forte nei playoff: Monza battuta in rimonta 3-1 in gara1 dei quarti

Un po’ di patemi nella parte iniziale e poi la Sir Susa Vim Perugia non lascia scampo alla Vero Volley Monza in gara1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega. L’atmosfera degli spareggi per la vittoria del campionato si respira tutta nel primo set quando i monzesi, ottavi al termine della regular season, sorprendono una Perugia sonnacchiosa e fallosa, che però si rimette in fretta in carreggiata e domina il resto dell’incontro portandosi sull’1-0 nella serie.

Squadre in campo con le formazioni annunciate e nel primo set Monza riesce a sorprendere i campioni d’Europa e del Mondo, che forse sottovalutano un po’ l’avversario che fa la voce grossa con le sue bocche da fuoco, in particolare Frascio ed Atanasov, e con il muro che trascina Monza sul 16-10. Perugia fatica a riprendersi, anche se lentamente ritrova il cambio palla. La Vero Volley non lo perde, il cambio palla, e resta in vantaggio fino al 25-21 conclusivo.

Nel secondo set la reazione della squadra di casa è rabbiosa. Perugia mostra i denti e si porta sull’8-3. Monza prova a ritrovarsi, ha il merito di non mollare la presa, si affida a Frascio in ottima serata per tenere la scia di una Perugia che però non si fa rimontare. Monza prova a tornare sotto sul 16-12 ma Perugia risponde colpo su colpo con Ben Tara e Plotnytsyi protagonisti fino al 25-20 che sancisce il pareggio.

Grande equilibrio in avvio di terzo set con qualche scambio che regala spettacolo, poi è nuovamente Perugia a prendere in mano le redini dell’incontro e a cambiare marcia, tenendo un ritmo irresistibile per la squadra ospite che va sotto 17-11. I lombardi provano a tornare sotto ma il tentativo di rimonta si ferma su un attacco contestatissimo di Frascio, che viene giudicato out. I monzesi si innervosiscono e perdono nettamente, 25-16.

L’avvio del quarto set dice ancora Perugia: più ordinata ed efficace al servizio e in attacco la squadra di Lorenzetti. Giannelli si affida a Russo e la squadra di casa si porta avanti 11-7. Perugia conquista un vantaggio abissale sul 16-8, ma ancora una volta Monza non si arrende e recupera punto su punto fino al 19-16. Semeniuk in battuta regala un break a Perugia, che si porta sul 23-16, aprendo la strada per il 25-17 finale.