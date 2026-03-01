Perugia vince la Supercoppa Italiana: Giannelli guida la rimonta da poker contro Verona

Perugia ha conquistato la Supercoppa Italiana di volley maschile, sconfiggendo Verona per 3-1 (25-27; 25-22; 25-21; 25-22) nella finale andata in scena a Trieste. La corazzata umbra ha alzato al cielo il secondo trofeo stagionale dopo aver trionfato al Mondiale per Club e ha messo le mani su questo titolo per la quarta volta consecutiva (la settima della propria storia), mentre la compagine scaligera ha dovuto dire addio al sogno di firmare la doppietta a tre settimane dall’apoteosi in Coppa Italia.

La capolista della regular season di Superlega ha subito il gioco della Rana nel primo set, prodigandosi poi in una proficua rimonta e lanciandosi così con grande ottimismo verso i playoff scudetto (potrebbe affrontare la formazione veneta in un eventuale atto conclusivo). Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Wassim Ben Tara (16 punti) e degli schiacciatori Oleh Plotnytskyi (17) e Kamil Semeniuk (13) sotto la regia di Simone Giannelli, da annotare anche le undici marcature del centrale Federico Crosato. A Verona non sono bastati i cannonieri Noumory Keita (15) e Darlan Souza (28 punti), 9 punti per lo schiacciatore Francesco Sani.

Primo parziale in equilibrio fino al 23-23, Russo regala il primo set-point con un bel primo tempo, ma Keita annulla in maniera perentoria e sul 25-25 fanno la differenza un errore al servizio di Giannelli e un tocco di fino di Keita. Gli scaligeri hanno messo la testa avanti anche nella seconda frazione (12-10), Perugia ha recuperato il break e sul 21-20 ha messo la freccia con un errore di Darlan, un primo tempo e un muro di Crosato, con la chiusura di Ben Tara in parallela.

I Block Devils hanno provato a scappare via nel cuore del terzo set con l’ace di Giannelli, il primo tempo di Crosato e un errore di Keita (15-12), ma gli scaligeri sono riusciti ad acciuffare il pareggio a quota 17. I Campioni del Mondo sono ripartiti con disinvoltura sfruttando un ace di Semeniuk, un diagonale di Plotnytskyi e due sbavature di Vitelli e Darlan, prima di chiudere con il primo tempo di Crosato. Verona ha cercato di reagire nella quarta frazione e si è portata anche sul 14-10, ma Perugia ha rimontato con grande caparbietà, è rientrata e si è lottato punto a punto fino al 21-21, poi Keita commette invasione e Darlan sbaglia il diagonale: 23-21 per i rossoneri, che hanno poi chiuso i conti con la pipe di Plotnytskyi e l’errore al servizio di Keita.