Dove vedere in tv Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming

Giovedì 30 aprile (alle ore 20.30) andrà in scena Perugia-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile: al PalaBarton si apre la serie al meglio delle cinque partite, chi ne conquisterà tre festeggerà il tricolore. I Block Devils si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Monza e Piacenza, mentre la Lube ha firmato due maiuscole imprese contro Trento e Verona, sovvertendo i verdetti della regular season: si affrontano la prima e la sesta classificata della Superlega.

I Campioni d’Europa e Campioni del Mondo inizieranno il confronto di fronte al proprio pubblico e punteranno a partire con il piede giusto, mentre i cucinieri inseguiranno l’affermazione in trasferta per ribaltare il fattore campo già in avvio del testa a testa che chiude la stagione. La Lube inseguirà l’ottavo scudetto della propria storia, gli ultimi tre li hanno conquistati battendo proprio gli umbri negli atti conclusivi del 2019, 2021, 2022. I biancorossi sono reduci dalle finali perse contro Trento nel 2023 e dodici mesi fa, mentre i Block Devils puntano al tris dopo le gioie del 2018 (proprio contro i marchigiani) e del 2024 (contro Milano).

A trascinare Perugia saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Roberto Russo e Federico Crosato, il libero Massimo Colaci. Civitanova potrà fare affidamento sugli attaccanti Aleksandar Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky sotto la regia di Mattia Boninfante, con Marko Podrascanin e Giovanni Gargiulo al centro, Fabio Balaso il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-CIVITANOVA, GARA-1 FINALE SCUDETTO

Giovedì 30 aprile

Ore 20.30 Sir Susa Scai Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.