Volley, Final Four di Champions League a Torino! Perugia, Civitanova e Trento vogliono esserci

La Final Four della Champions League 2025-2026 di volley maschile si disputerà alla Inalpi Arena di Torino nel weekend del 16-17 maggio, quando le migliori quattro squadre del Vecchio Continente si contenderanno il titolo di Campione d’Europa, attualmente detenuto da Perugia.

Perugia e Civitanova si sono qualificate direttamente ai quarti di finale: i Campioni del Mondo attenderanno i vincenti del confronto tra gli spagnoli del Guaguas Las Palmas e i francesi del Montpellier, mentre la Lube sarà chiamata a un impegnativo testa a testa contro i polacchi dello Zawiercie. Trento sarà costretta ad affrontare i polacchi del Projekt Varsavia nei playoff e in caso di vittoria incrocerà i polacchi del Lublino, con possibile derby in semifinale contro Perugia. Se Civitanova dovesse proseguire il proprio cammino, in semifinale potrebbe incrociare i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara, che hanno dominato il girone davanti a Trento e attendono ai quarti di finale chi riuscirà a spuntarla tra i polacchi del Resovia e i belgi del Roeselare.

“Credo che tutti noi abbiamo e condividiamo ricordi molto piacevoli delle Super Finals di grande successo tenutesi a Torino nel 2023 – ha detto il presidente della CEV Roko Sikirić -. Desideriamo capitalizzare quel successo per offrire un’altra Final Four memorabile. Sono grato ai nostri amici e colleghi della Federazione Italiana Pallavolo e alle autorità locali per tutto il loro sostegno in questa importante impresa“.

Giuseppe Manfredi, Presidente della FIPV, ha dichiarato: “La decisione di organizzare a Torino la Finale della Champions League è stata presa di comune accordo con la CEV, in un clima di piena collaborazione. L’Inalpi Arena rappresenta una sede che ha già regalato grandi soddisfazioni al volley nazionale e internazionale. Torino è una garanzia in termini di competenza, passione e capacità organizzativa. Siamo certi che la città saprà rispondere ancora una volta con entusiasmo, riempiendo l’impianto e creando un’atmosfera degna di una manifestazione di tale prestigio. Questa decisione è stata dettata anche dal fatto che Milano ospiterà la fase finale dei Campionati Europei maschili e abbiamo quindi ritenuto opportuno non sovrapporre eventi di tale portata, valorizzando al meglio entrambi gli appuntamenti“.