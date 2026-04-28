Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League 2026: c’è Michieletto, tutti i big all’appello, abbondanza di opposti

Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha presentato la lista di giocatori che lavoreranno in vista della Nations League, il prestigioso torneo internazionale itinerante che ci terrà compagnia tra giugno e luglio. Il tecnico pugliese ha selezionato 39 pallavolisti, ma ne dovrà scartare nove per presentare alla FIVB una long-list di trenta nomi il prossimo 20 maggio. Alcuni big potrebbero essere esentati dalla fase preliminare della Nations League, ma ne sapremo di più soltanto tra tre settimane.

Simone Giannelli resta il capitano e palleggiatore di riferimento, con Riccardo Sbertoli, Paolo Porro e Mattia Boninfante alle sue spalle, nel reparto dei registi figurano anche Alessandro Fanizza e Bryan Argilagos. Tre scelte di punta tra gli opposti: Yuri Romanò (eccezionale in Russia dopo aver brillato ai Mondiali), Kamil Rychlicki (top scorer nel competitivo campionato polacco) e Alessandro Bovolenta (positivo a Piacenza), con Tommaso Guzzo e Diego Frascio come altre opzioni.

Alessandro Michieletto sta recuperando da un infortunio, ma è desideroso di rientrare e sarà come sempre lo schiacciatore di punta insieme a Daniele Lavia (ritrova l’azzurro dopo l’infortunio che lo ha costretto a rinunciare alla rassegna iridata), senza dimenticarsi di Mattia Bottolo e Luca Porro, apparsi molto convincenti in stagione. In rosa anche altri elementi di sostanza come Francesco Sani, Tommaso Ichino, Tommaso Rinaldi, Davide Gardini, Giulio Magalini e Mattia Orioli.

Tra i centrali i nomi di riferimento sono quelli di Roberto Russo, Giovanni Gargiulo, Gianluca Galassi. Giovanni Sanguinetti, Francesco Comparoni, Leandro Mosca e Lorenzo Cortesia hanno avuto modo di ben esprimersi, da considerare anche Pardo Mati, Andrea Truocchio e Marco Pellacani. Fabio Balaso resta il libero titolare, Domenico Pace e Gabriele Laurenzano sono le alternative più valide, selezionati anche Matteo Staforini, Damiano Catania, Luca Loreti.

CONVOCATI ITALIA VOLLEY ESTATE 2026

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza, Bryan Argilagos.

OPPOSTI: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo, Diego Frascio.

SCHIACCIATORI: Alessandro Michieletto, Luca Porro, Mattia Bottolo, Francesco Sani, Daniele Lavia, Mattia Orioli, Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini, Davide Gardini, Tommaso Ichino.

CENTRALI: Roberto Russo, Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Francesco Comparoni, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Andrea Truocchio, Marco Pellacani.

LIBERI: Fabio Balaso, Domenico Pace, Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini, Damiano Catania, Luca Loreti.