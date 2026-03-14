Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Nice-Isola: orari, tv, percorso, favoriti. Frazione accorciata per il maltempo

La tappa di ieri si è conclusa con l’assolo finale del colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team, bravo a piazzare lo scatto vincente che non ha lasciato scampo ai diretti rivali. La Parigi-Nizza si prepara a vivere il penultimo atto con la settima tappa, la Nice-Isola di 120,4 chilometri. Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a ridurre il percorso e ad abolire l’arrivo ad Auron.

LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40

Risulta innegabile affermare che la corsa è stata condizionata dalla caduta della quarta tappa, ma è altrettanto chiaro che Jonas Vingegaard, non appena la strada inizia a salire, ha dimostrato di essere nettamente il più forte infliggendo distacchi significativi a tutti i rivali. La frazione odierna e l’ottava in programma domani rappresentano le ultime occasioni per provare a guadagnare terreno in classifica e cercare di creare qualche grattacapo al fuoriclasse danese.

Come vedere in tv la Parigi-Nizza? La settima tappa non sarà trasmessa in diretta tv. La corsa sarà trasmessa in streaming su Eurosport 2 (dalle 14:30 alle 15:15), DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO TAPPA DI OGGI PARIGI-NIZZA 2026

I ciclisti iniziano la frazione più breve tra le otto della gara francese affrontando, nei primi chilometri, la Côte de Carros, seconda categoria di 7 chilometri al 5,1% di pendenza media, e la Côte de Bouyon, terza categoria di 1,7 chilometri al 5,3% di pendenza media. Il tracciato prosegue con un tratto abbastanza ondulato di una quarantina di chilometri che si concluderà con un breve strappo verso Gilette, con la successiva discesa che introdurrà nella seconda metà della tappa. Gli ultimi 45 chilometri, quasi tutti in lieve ma costante ascesa, non dovrebbero dunque fare grande selezione ma, assieme al freddo e alla pioggia, appesantiranno ugualmente le gambe dei corridori.

FAVORITI

La riduzione del percorso con l’eliminazione della salita finale cambia inevitabilmente anche lo scenario della tappa. Se in origine erano gli scalatori i candidati ideali per giocarsi il successo, adesso saranno i velocisti capaci di reggere sugli strappi i candidati principali per la vittoria di giornata. L’arrivo è complicato da un finale in leggera ma costante ascesa. Autorevoli candidati al successo finale sono il francese Dorian Godon della INEOS Grenadiers, elemento dotato di un ottimo spunto veloce, lo statunitense Luke Lamperti della EF Education-EasyPost, vincitore della tappa inaugurale, il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team, il transalpino Bryan Coquard della Cofidis e il britannico Lewis Askey della NSN Cycling Team. In casa Italia potrebbe provare a giocarsi le proprie possibilità, in caso di arrivo di un gruppo ristretto, Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling Team.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA PARIGI-NIZZA 2026

Sabato 14 marzo – Nice-Isola (120,4 km)

Orario di partenza: 11.40

Orario di arrivo: 15.10 circa

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DELLA PARIGI-NIZZA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.05; Eurosport 2, DAZN dalle ore 15.15

Diretta Live testuale: OA Sport