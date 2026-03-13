Classifica Tirreno-Adriatico 2026, quinta tappa: Del Toro si riprende la maglia azzurra, Pellizzari difende il podio

Si susseguono giorno dopo giorno i cambi della guardia in vetta alla classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026, e la quinta tappa non ha fatto eccezione. Al termine della frazione odierna, con partenza a Marotta-Mondolfo e arrivo a Mombaroccio, il messicano Isaac Del Toro si è infatti ripreso la maglia azzurra di leader della graduatoria staccando in salita il padrone di casa marchigiano Giulio Pellizzari e guadagnando terreno su tutti gli altri big.

Il capitano dell’UAE Team Emirates, preceduto al traguardo per una decina di secondi solamente dall’esperto danese Michael Valgren (l’unico fuggitivo capace di non farsi riprendere sulle rampe conclusive dal gruppo dei migliori), torna dunque in testa alla graduatoria assoluta della Corsa dei Due Mari a due tappe dalla fine con un vantaggio di 23″ su Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), 34″ sullo statunitense Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), 44″ sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 1’05” sull’abruzzese Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Da segnalare in chiave Italia anche il settimo posto di Alessandro Pinarello (NSN) a 1’24”.

Di seguito la graduatoria generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della quinta tappa.

CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2026

1 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 20:10:40

2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:23

3 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 0:34

4 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:44

5 Ciccone Giulio Lidl – Trek 1:05

6 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 1:08

7 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 1:24

8 Healy Ben EF Education – EasyPost 1:24

9 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 1:27

10 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 1:28

11 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 1:43

12 Romo Javier Movistar Team 1:48

13 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 1:49

14 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 2:11

15 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 2:13

16 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ United 2:42

17 Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 2:47

18 Arensman Thymen INEOS Grenadiers 3:03

19 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 3:10

20 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:26

21 Quintana Nairo Movistar Team 3:51

22 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 4:26

23 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 5:01

24 Zimmermann Georg Lotto Intermarché 5:07

25 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 5:10

26 Champoussin Clément XDS Astana Team 5:18

27 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 5:48

28 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 7:07

29 van der Poel Mathieu Alpecin-Premier Tech 7:54

30 Oldani Stefano Caja Rural – Seguros RGA 8:47

31 Bagioli Andrea Lidl – Trek 8:55

32 Valgren Michael EF Education – EasyPost 9:03

33 Geniets Kevin Groupama – FDJ United 10:01

34 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 10:03

35 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 10:11

36 Tolio Alex Bardiani CSF 7 Saber 11:49

37 Verstrynge Emiel Alpecin-Premier Tech 12:29

38 Kron Andreas Uno-X Mobility 13:00

39 Balmer Alexandre Solution Tech NIPPO Rali 13:38

40 Cosnefroy Benoît UAE Team Emirates – XRG 15:05