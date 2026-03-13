Valgren rinasce a Mombaroccio. Del Toro stacca Pellizzari e torna leader della Tirreno-Adriatico

Ogni giorno lo spettacolo continua ad essere di livello altissimo alla Corsa dei due Mari. Quinta tappa per la Tirreno-Adriatico 2026, ancora muri con arrivo a Mombaroccio. A trionfare è stato il danese Michael Valgren (EF Education – EasyPost): dopo annate travagliate a causa di un brutto incidente rinasce il 34enne che non alzava le braccia al cielo dal lontano 2021. Si esalta anche Isaac del Toro che in salita fa la differenza e si va a riprendere la Maglia Azzurra.

Inizio di gara molto animato, con tantissimi corridori a caccia della fuga giusta. Ci hanno provato molti dei big, poi è riuscito ad evadere un drappello di otto uomini: Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech), Emiel Verstrynge (Alpecin-Premier Tech), Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA), Michael Valgren (EF Education – EasyPost), Jack Haig (INEOS Grenadiers), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team).

Gruppo che ha provato a gestire la situazione, lasciando però oltre 3′ di margine ad un gruppetto molto ben orchestrato. UAE Team Emirates – XRG che ha provato a dettare il passo nel gruppo per recuperare qualcosa, nel frattempo davanti prima dell’ultima tornata sono rimasti Alaphilippe e Valgren, che in coppia hanno provato a mantenere il margine sul plotone.

Sull’ultima scalata verso Santuario Beato Sante Valgren ha salutato la compagnia di Alaphilippe e si è lanciato in solitaria verso il GPM. Da dietro però sono arrivati gli attesi attacchi dei big: Isaac del Toro ha fatto la differenza assieme a Matteo Jorgenson, mentre è andato in difficoltà Giulio Pellizzari, costretto a difendersi con l’aiuto di Primoz Roglic.

Valgren è riuscito a resistere, completando una grande impresa. Alle sue spalle del Toro si è preso la seconda piazza, gli abbuoni e la maglia davanti a Jorgenson. Quarto un eccellente Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), poi un ottimo Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e uno stanco Pellizzari, a 19” da del Toro. Ottavo, da sottolineare, anche Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team).