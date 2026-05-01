LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Col de Mollendruz può fare selezione

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Romandia 2026, settantanovesima edizione della corsa svizzera, con partenza e arrivo a Orbe.

Il percorso misura 176.5 km e prevede oltre duemila metri di dislivello. La tappa partirà subito con l’ascesa di Suchy (2.1 al 5.9% medio, 3a categoria), terminata la quale ci saranno circa 100 km senza asperità ma con molti saliscendi. A 59 km dall’arrivo il traguardo volante di Bavois anticiperà le rampe di Oulens-sur-Echallens (4.2 km al 3.3% medio, 3a categoria), dallo scollinamento ci saranno, poi, 13 km per giungere al secondo sprint intermedio della giornata: Moiry. Quest’ultimo, oltre ad assegnare punti, è l’inizio della salita del Col du Mollendruz (9 km al 6.1% medio, 2a categoria), che probabilmente deciderà la corsa. Infatti, nonostante dalla cima mancheranno ancora 32 km al traguardo, è possibile un attacco considerando la lunga discesa che porterà ad Orbe.

Tappa di oggi di difficile interpretazione, da capire se saranno gli uomini di classifica a giocarsi la vittoria o se lasceranno spazio alla fuga. Nel primo caso Tadej Pogacar sarebbe il favorito assoluto. Dopo la top ten nel prologo iniziale il classe 1998 ha fatto sue la prima e la seconda frazione del giro elvetico, non lasciando nulla agli avversari e dimostrando un livello irraggiungibile per chiunque. Il campione del mondo ha ottenuto entrambi i successi allo sprint e oggi potrebbe arrivare il primo trionfo in solitaria, per consolidare la classifica generale. E’ la prima volta che il corridore della UAE disputa la corsa elvetica e farà di tutto per assicurarsi la vittoria finale. Dietro il fuoriclasse sloveno si trova Florian Lipowitz. Il ciclista della Red Bull BORA – hansgroe è arrivato qui per dividere i compiti di capitano a Roglic, che però ha già perso molto terreno nelle prime giornate. Il tedesco è chiamato, dunque, ad una prova di sostanza per confermare il podio. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) potrebbe essere un altro atleta pericoloso, se dovesse confermare il passo in salita mostrato nella prima frazione. Attenzione, anche, ai giovani Albert Withen Philipsen (Lidl Trek) e Jørden Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike), che vogliono subito mettere in chiaro il loro talento.

Sono in molti, invece, che potrebbero trovare il successo dalla fuga. Bauke Mollema (Lidl Trek) rappresenta sicuramente uno dei corridori più pericolosi, con grande esperienza e un buon passo in salita. Potrebbe fare bene anche un uomo della EF Education EasyPost, come Georg Steinhauser o il nostro Samuele Battistella. Attenzione, inoltre, a Luke Plapp (Jayco AlUla), Marco Frigo (NSN Cycling Team) e Nairo Quintana (Movistar Team). In caso di arrivo del plotone allo sprint attenzione a Dorian Godon (INEOS Grenadiers), velocista molto resistente.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Romandia 2026, con partenza e arrivo a Orbe. L’inizio è previsto per le 13.35. Buon divertimento!