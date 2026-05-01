Giro di Romandia 2026: Dorian Godon si impone allo sprint ad Orbe, Pogacar resta leader

Dorian Godon si conferma in grande spolvero in questa stagione: altra vittoria, la seconda al Giro di Romandia dopo il prologo, per il campione francese della Ineos Grenadiers. Il classe 1996 si è imposto in uno sprint ristretto ad Orbe, trovando la quinta affermazione in quest’annata. Resta ovviamente leader della classifica generale il campione del mondo Tadej Pogacar.

Sette corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Josh Kench, Lorenzo Germani e Rèmy Rochas (Groupama – FDJ), Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) e Steff Cras (Soudal Quick-Step). Il gruppo non ha lasciato un margine molto ampio, ma i corridori hanno proseguito la propria azione con un paio di minuti di vantaggio.

Sulla salita più dura di giornata, il Col du Mollendruz, è arrivato l’attacco in solitaria di Caruso: il siciliano ha fatto la differenza sui compagni di fuga, mantenendo un minuto di margine sul plotone. Nella discesa successiva Cras e Steinhauser hanno ripreso l’uomo della Bahrain – Victorious ed è proseguito l’attacco a tre.

A 3 chilometri dall’arrivo il drappello dei big ha raggiunto i fuggitivi e si è lanciato verso la volata ristretta. Questa volta Dorian Godon non si è fatto tradire come ieri: il campione francese ha lanciato la volata a centro strada a 250 metri dal traguardo e si è preso la vittoria. Battuti Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Quarto è Tadej Pogacar, dodicesimo Marco Frigo (NSN Cycling Team), migliore degl italiani.