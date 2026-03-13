Isaac Del Toro: “Tappa molto nervosa, abbiamo fatto tutti fatica. Domani potremmo pagare questo sforzo”

Isaac Del Toro centra il vero obiettivo di giornata e stacca Giulio Pellizzari, evidenziando una condizione impressionante in salita e riprendendosi la maglia azzurra di leader della Tirreno-Adriatico 2026. Il messicano dell’UAE Team Emirates ha ottenuto un prezioso secondo posto sul traguardo di Mombaroccio alle spalle di un fuggitivo fuori classifica (Michael Valgren), guadagnando terreno su tutti gli altri big.

Del Toro ha battuto in volata lo statunitense Matteo Jorgenson, aggiudicandosi 6 secondi di abbuono e tornando in vetta alla generale con un margine di 23″ su Pellizzari quando mancano due giorni al termine della Corsa dei Due Mari. “Credo che in questo tipo di corse a tappe sia sempre meglio mettere il più possibile da parte“, spiega il corridore messicano a fine gara (fonte: SpazioCiclismo).

“È stata una tappa dura. Era una tappa molto nervosa, nella quale bisognava stare attenti per tutto il giorno, ma ce lo aspettavamo che sarebbe stata così. Davanti sono andati molto forte e penso che oggi abbiamo fatto tutti molta fatica, quindi bisognerà stare attenti domani perché penso che tutti potremmo pagare lo sforzo“, dichiara Del Toro in vista delle ultime due tappe.