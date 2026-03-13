Parigi-Nizza 2026, colpo vincente di Tejada nella sesta tappa. Vingegaard sempre leader

Con un colpo da finisseur, non propriamente nelle sue caratteristiche, Harold Tejada conquista la vittoria nella sesta tappa della Parigi-Nizza 2026. Il colombiano della XDS Astana Team si è imposto in solitaria sul traguardo di Apt, trovando l’attacco decisivo in discesa e poi riuscendo a resistere all’assalto degli inseguitori, con il francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers) che ha vinto la volata dei battuti.

Dopo una primissima parte di tappa dove il gruppo non lascia andare via la fuga, finalmente riescono a prendere spazio quattro corridori prima della salita della Côte de Bonnieux: Josh Tarling (Ineos Grenadier), Igor Arrieta (UAE Team Emirates), Steff Cras (Soudal Quick-Step), e Arthur Kluckers (Tudor). Tra i quattro c’è grande collaborazione, ma il loro vantaggio oscilla sempre sui due minuti rispetto al plotone.

A trenta chilometri dal traguardo Cras si stacca e dunque rimangono in tre davanti. Il gruppo dietro inizia a spingere e prova a rientrare sui fuggitivi. Sull’ultimo GPM di giornata, la Côte de Saignon, Kluckers non riesce più a tenere il passo e dunque rimangono solamente Tarling e Arrieta al comando.

I due vengono ripresi a cinque chilometri dal traguardo e da quel momento cominciano una serie di scatti, tra cui spiccano quello di Lenny Martinez, quest’ultimo seguito a ruota da Jonas Vingegaard e soprattutto quello di Tejada, che prende tutti in contropiede. Il colombiano riesce ad andare via poi in discesa e guadagna quei dieci secondi necessari sugli inseguitori, che si controllano troppo.

Tejada è bravissimo a resistere e vince in solitaria, mentre alle sue spalle si accende la volata per i piazzamenti d’onore. Al secondo posto a sei secondi dal vincitore conclude Dorian Godon (INEOS Grenadiers), che precede il britannico Lewis Askey (NSN Cycling Team) ed il connazionale Bryan Coquard (Cofidis), con Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) sesto e migliore degli azzurri. In classifica generale sempre al comando Jonas Vingegaard con tre minuti e ventidue secondi di vantaggio su Daniel Felipe Martinez.