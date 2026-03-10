Sport in tvTennis
Paolini-Gibson oggi, WTA Indian Wells 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming
I BNP Paribas Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena gli ottavi di finale ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), oggi, martedì 10 marzo: scenderanno in campo la testa di serie numero 7, l’azzurra Jasmine Paolini, e la qualificata australiana Talia Gibson.
Il match di singolare che vedrà protagonista la tennista italiana sarà il secondo incontro di giornata sullo Stadium 2, con il programma che scatterà alle ore 19.00 italiane, ma la seconda sfida del programma si giocherà comunque non prima delle ore 21.00 italiane: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurra e l’australiana.
La sfida che vedrà protagonista Jasmine Paolini contro la qualificata australiana Talia Gibson negli ottavi del WTA 1000 di Indian Wells sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO WTA 1000 INDIAN WELLS 2026
Martedì 10 marzo
Stadium 2 – Dalle ore 19.00 italiane
Arthur Fils (Francia, 30)-Felix Auger-Aliassime (Canada, 9)
Non prima delle ore 21.00 italiane
Jasmine Paolini (Italia, 7)-Talia Gibson (Australia, Q)
PROGRAMMA WTA 1000 INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.
Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.