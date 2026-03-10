WTA Indian Wells, Errani/Paolini regolano Xu/Yang e volano ai quarti di finale

Negli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Indian Wells Sara Errani e Jasmine Paolini regolano le cinesi Xu Yifan/Yang Zhaoxuan 6-2 7-5 in un’ora e ventisette minuti e volano ai quarti di finale. Le due azzurre, titolari della testa di serie numero uno del torneo californiano, affronteranno nel prossimo turno la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic.

Jasmine Paolini sigilla con il servizio vincente l’1-0, gioco in cui la compagna è insuperabile a rete. Le titolari della testa di serie numero uno strappano il servizio a quindici alle rivali grazie alla risposta di diritto con cui la toscana induce l’avversaria all’errore per il 2-0 e allungano sul 3-0 al deciding point con la prima vincente di Errani. La coppia asiatica si sblocca con il punto del 3-1 e, complici gli errori della toscana, accorciano con il contro break del 3-2. Il duo azzurro strappa nuovamente il servizio alle avversarie per il 4-2 sancito dalla risposta vincente di rovescio lungolinea messa a segno dalla giocatrice emiliana e, dopo aver annullato palla break, allungano sul 5-2 al deciding point. Paolini sale ancora in cattedra: la toscana procura due set point con la risposta di diritto incrociato e forza, con il medesimo colpo, l’errore delle asiatiche per il 6-2.

Paolini, con la robusta prima di servizio, sigilla l’1-0. La toscana si procura due palle break con il tracciante di rovescio incrociato e la sua compagna trasforma la seconda con la volée di rovescio per il 2-0. Le cinesi non hanno però alcuna voglia di mollare la presa, accorciano sul 2-1 capitalizzando l’errore delle azzurre e impattano sul 2-2. L’equilibrio si rompe nel sesto gioco quando, al punto decisivo, l’errore di Yang consegna il break del 4-2 al duo italiano. La coppia asiatica torna in partita con il 4-3 e griffa il 4-4 con il tocco sotto rete di Xu. Le prime favorite del tabellone, dopo aver annullato due palle break nel nono gioco, firmano il 5-4 e, nuovamente al punto decisivo, siglano il 6-5. Errani e Paolini si procurano tre match point nel dodicesimo gioco e trasformano il secondo, sull’errore di diritto di Yang, per il definitivo 7-5.

Sara Errani e Jasmine Paolini chiudono la loro prova con un ace, commettono due doppi falli e servono il 79% di prime. Le due azzurre vincono sette punti in più rispetto alle avversarie nei turni di battuta, trasformano sei palle break sulle otto a propria disposizione e si aggiudicano il computo totale dei punti per 64 a 55.