Ambesi: “Non ho visto problematiche fisiche per Sinner. Paolini in crescita”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) si è pronunciato sui grandi temi del tennis internazionale, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione il torneo di Madrid. Alla Caja Magica, il cammino di Jasmine Paolini è terminato, al cospetto di un’avversaria come la statunitense Hailey Baptiste che ha impressionato.

“Ho visto una Paolini in crescita, al di là degli episodi. Baptiste ha un servizio che fa paura ed anche la mobilità è migliorata“, ha osservato Ambesi. La toscana, reduce da un periodo molto complicato culminato con lo sfogo in lacrime di Stoccarda, sta cercando di mettere insieme i pezzi e nell’esperienza iberica qualcosa di positivo lo si è comunque notato.

Venendo alla prima uscita di Jannik Sinner, vittorioso un po’ a fatica contro il francese Benjamin Bonzi, la valutazione è stata la seguente: “Sinner era in difficoltà con il rimbalzo della palla, soprattutto di rovescio. Ma non ho visto problematiche fisiche, anche se un piccolo calo ad inizio terzo set c’è stato“, le parole del giornalista/analista di Eurosport.

In conclusione, ha aggiunto sugli altri protagonisti: “Jodar ha avuto un primo turno impegnativo con De Jong, poi ha spazzato via de Minaur. L’impressione è che la parte alta del tabellone sia più sostanziosa di quella bassa. I giocatori di maggior interesse sono tutti su: Sinner, Jodar, Fonseca, Fils, Musetti stesso“.