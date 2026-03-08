WTA Indian Wells 2026, Swiatek, Rybakina e Pegula approdano al terzo turno

Il torneo WTA di Indian Wells completa l’allineamento del tabellone ai sedicesimi: si giocano i match della parte bassa del secondo turno. Superano l’esordio nel torneo senza eccessivi patemi, la polacca Iga Swiatek e la kazaka Elena Rybakina, mentre l’americana Jessica Pegula deve rimontare un set.

Iga Swiatek, testa di serie numero due, piega la statunitense Kayla Day 6-0 7-6(2) in un’ora e trentanove minuti. In apertura di giornata la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero tre, doma l’americana Hailey Baptiste 7-6(5) 2-6 6-2 in due ore e diciotto minuti. Jessica Pegula, testa di serie numero cinque, rimonta la croata Donna Vekic 4-6 6-2 6-3 in un’ora e cinquantasette minuti.

La russa Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, annichilisce l’argentina Solana Sierra, numero 65 WTA, 6-0 6-0 in cinquantadue minuti. L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero nove, doma la tedesca Laura Siegemund 7-6(5) 4-6 6-3 in due ore e trentaquattro minuti. L’elvetica Belinda Bencic, dodicesima testa di serie, domina l’australiana Storm Hunter 6-3 6-2 in un’ora e diciassette minuti. La ceca Karolina Muchova, tredicesima favorita del tabellone, regola l’ungherese Anna Bondar, numero 66 WTA, 7-5 6-2 in un’ora e quarantotto minuti.

Madison Keys, testa di serie numero 15, liquida la francese Diane Parry 6-4 6-3 in un’ora e quarantadue minuti. La greca Maria Sakkari, numero 34 WTA, supera la giovane austriaca Lilli Tagger 7-5 6-0 in un’ora e trentasei minuti. La lettone Jelena Ostapenko, ventiseiesima favorita del tabellone, regola l’americana Katie Volynets 6-4 7-6(5) in un’ora e cinquantasei minuti. La britannica Sonay Kartal sorprende Emma Navarro, ventesima testa di serie, 6-1 3-6 7-6(2) in due ore e venticinque minuti.

La statunitense Ashlyn Krueger rimonta la russa Liudmilla Samsonova, diciannovesima favorita del seeding californiano, 3-6 7-5 6-2 in due ore e ventisette minuti. La ceca Katerina Siniakova doma Leylah Fernandez 5-7 6-4 7-6(1) al termine di una maratona che si protrae per tre ore e trentuno minuti.

La croata Antonia Ruzic sorprende la cinese Qinwen Zheng 6-4 7-5 in un’ora e cinquantacinque minuti. La belga Elise Mertens domina la spagnola Cristina Bucsa 6-2 6-1 in appena cinquantaquattro minuti di gioco. L’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 28, liquida l’americana Taylor Townsend 6-3 6-2 in un’ora e diciotto minuti.