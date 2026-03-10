WTA Indian Wells 2026, Swiatek e Rybakina agli ottavi. Eliminata Andreeva

Si sono delineati anche gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Indian Wells. Avanza Iga Swiatek, testa di serie numero due, che si prende la rivincita nei confronti della greca Maria Sakkari, che l’aveva battuta nei quarti a Doha. Questa volta la polacca vince agevolmente per 6-3 6-2 in un’ora e venticinque minuti di gioco e adesso se la vedrà con la ceca Karolina Muchova, vincitrice proprio a Doha, che ha spazzato via la croata Antonia Ruzic con un perentorio 6-0 6-3.

Avanza anche la kazaka Elena Rybakina. La testa di serie numero tre ha superato con un duplice 6-4 l’ucraina Marta Kostyuk in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Adesso per Rybakina ci sarà la sorprendente britannica Sonay Kartal, che si è spinta fino agli ottavi dopo aver rimonta l’americana Madison Keys, vincendo in tre set con il punteggio di 2-6 6-2 6-3.

Un’altra sorpresa di giornata è la vittoria della ceca Katerina Siniakova, che rimonta un set di svantaggio alla russa Mirra Andreeva e alla fine si impone per 4-6 7-6 6-3 dopo una battaglia di due ore e quarantotto minuti di gioco. Siniakova affronterà ora l’ucraina Elina Svitolina che ha battuto l’americana Ashlyn Krueger per 6-4 6-2.

L’ultimo ottavo di finale in programma è quello che mette di fronte Jessica Pegula e Belinda Bencic. L’americana, numero cinque del seeding, ha superato in rimonta la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 4-6 6-3 6-2, mentre la svizzera ha avuto sicuramente vita più agevole contro la belga Elise Mertens, battuta per 6-2 6-3.

RISULTATI WTA INDIAN WELLS 2026

Muchova (Cze) b. Ruzic (Cro) 6-0 6-3

Pegula (Usa) b. Ostapenko (Lat) 4-6 6-3 6-2

Siniakova (Cze) b. Andreeva (Rus) 4-6 7-6 6-3

Bencic (Sui) b. Mertens (Bel) 6-2 6-3

Svitolina (Ukr) b. Krueger (Usa) 6-4 6-2

Swiatek (Pol) b. Sakkari (Gre) 6-3 6-2

Kartal (Gbr) b. Keys (Usa) 2-6 6-2 6-3

Rybakina (Kaz) b. Kostyuk (Ukr) 6-4 6-4